Англия
08 декабря 2025, 14:03 | Обновлено 08 декабря 2025, 14:28
Ливерпуль выбрал сторону в конфликте Слота и Салаха. Уже есть последствия

Мохамед не включен в заявку на матч с Интером

Ливерпуль выбрал сторону в конфликте Слота и Салаха. Уже есть последствия
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах не попал в заявку своего клуба на матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера», сообщает журналист Фабрис Хокинс.

По информации источника, это решение было принято руководством клуба и главным тренером Арне Слотом после скандального интервью 33-летнего футболиста.

В нынешней кампании Мохамед Салах провел 19 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Лига чемпионов
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
