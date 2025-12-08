Ливерпуль выбрал сторону в конфликте Слота и Салаха. Уже есть последствия
Мохамед не включен в заявку на матч с Интером
Египетский нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах не попал в заявку своего клуба на матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера», сообщает журналист Фабрис Хокинс.
По информации источника, это решение было принято руководством клуба и главным тренером Арне Слотом после скандального интервью 33-летнего футболиста.
В нынешней кампании Мохамед Салах провел 19 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.
