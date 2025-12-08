Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Оболонь рассчитывает на новичков с украинским паспортом
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 15:29 | Обновлено 08 декабря 2025, 15:30
«Пивовары» основной этап подготовки проведут в Турции

ФК Оболонь

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Оболони» в 2026 году возобновят тренировочный процесс в Киеве 12 января. На 17 января запланирован вылет на сбор в Турцию, откуда киевляне вернутся за неделю до календарного матча 17-го тура с «Александрией» (базовая дата – 21 февраля).

По имеющейся информации, в Турции «пивовары» проведут семь контрольных матчей. Тренерский штаб собирается усилить состав 3-4 новичками с украинским паспортом. С ними уже ведутся переговоры.

Пока «Оболонь» занимает 11-е место в чемпионате, набрав 17 очков. Перед зимней паузой команда еще сыграет 12 декабря дома с «Металлистом 1925».

Ранее нападающий «Оболони» Денис Устименко прокомментировал поражение от ЛНЗ.

По теме:
Полтава – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Верес опубликовал заявление относительно судьбы матча с Металлистом 1925
САРАПИЙ: «С ними, как правило, один и тот же судья»
