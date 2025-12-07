Денис УСТИМЕНКО: «Они этим воспользовались и наказали нас»

Нападающий киевской «Оболони» Денис Устименко прокомментировал поражение от черкасского ЛНЗ (0:3) в матче 15-го тура УПЛ.

– Денис, перед матчем говорили, что и ЛНЗ, и Оболонь имеют очень прочную, цепкую защиту. Вам, как игроку атаки, насколько было сложно противостоять обороне соперника? Насколько она была непробиваемой сегодня, по вашему мнению?

– ЛНЗ – хороший соперник. Мы очень тщательно готовились к этому матчу и понимали, что их игра построена так, чтобы уметь играть один на один. Мы готовились к этому, и в некоторых моментах у нас получалось неплохо, в некоторых – не очень. Но в целом игра давалась, особенно в первом тайме. Если бы мы реализовали свои моменты и повели в счете, матч мог бы развиваться иначе.

– Первый курьезный гол… Насколько он стал переломным моментом? Еще было время и возможность бороться?

– Я не могу сказать, что это был переломный момент, потому что времени отыграться еще было достаточно. Мы пытались это делать командой. Но когда мы большими силами пошли вперед, начали открываться зоны. А для ЛНЗ это было только лучше – они получили пространство, начали использовать его и создали еще больше моментов, чем в первом тайме. Они этим воспользовались и наказали нас.

– Счет 3:0. Соответствует ли он игре?

– Я не могу сказать, что игра полностью соответствовала счету 3:0, но поздравляю ЛНЗ с победой и желаю им и дальше так играть.