Одноклубник Довбика может перейти к Забарному в ПСЖ за 60 млн евро

Полузащитник итальянской «Ромы» и сборной Франции Куадио «Ману» Коне может покинуть нынешний клуб во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщило издание Corriere Dello Sport.

В услугах 24-летнего французского клуба заинтересован ПСЖ, который готов предложить «волкам» 60 миллионов евро. По информации источника, главный тренер парижского клуба Луис Энрике считает, что Куадио станет идеальным усилением в центре поля и поможет разгрузить других игроков во время игр чемпионата, Кубка и Лиги чемпионов.

«Рома» готова отпустить полузащитника, но пока не определилась с точной суммой, которую планирует заработать на этом трансфере. Стороны проведут несколько раундов переговоров во время трансферного окна, чтобы обсудить все детали потенциальной сделки.

В августе прошлого года Коне перебрался в Рим за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне француз провел восемь матчей во всех турнирах. Контракт Куадио истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 50 миллионов евро.

Стоит отметить, что в составе «Ромы» играет форвард сборной Украины Артем Довбик, а цвета ПСЖ защищает Илья Забарный.