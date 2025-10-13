Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
13 октября 2025, 12:09 | Обновлено 13 октября 2025, 12:17
Потеря Трента или спад? Почему Салах не впечатляет на старте сезона

Рассказываем о непростом начале сезона для египтянина и мерсисайдцев

Потеря Трента или спад? Почему Салах не впечатляет на старте сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Старт «Ливерпуля» в новом сезоне оставил неоднозначные впечатления. С одной стороны, «красные» показывали характер, забивая и побеждая на последних минутах.

С другой, все понимали, что долго так продолжаться не может. В итоге, мерсисайдцы проиграли 3 матча подряд, что стало тревожным сигналом. Примечательно, что не самый яркий старт «Ливерпуля» совпал с таким же стартом его звезды – Мохамеда Салаха.

Египтянин забил 2 мяча в 7 матчах английской Премьер-лиги и провел хороший поединок против «Атлетико», отличившись голом и результативной передачей, но это был редкий проблеск его гениальности с начала сезона.

Было странно видеть Салаха лишь на 4-м месте в голосовании за «Золотой мяч» после сезона, в котором он забил 34 гола и отдал 23 ассиста во всех турнирах — больше, чем любой другой игрок из пяти ведущих европейских лиг. Однако в новом сезоне все складывается по-другому.

В целом, игра «Ливерпуля» была неубедительной на старте сезона, хотя они и выиграли 7 матчей подряд. Все думали, что изменится в первую очередь: результаты или игра. К сожалению для «красных», изменилось первое, поскольку они проиграли 3 матча за 8 дней.

Салах не забил ни в одном из поединков. У него были 2 хороших момента на «Стэмфорд Бридж», но вместо того, чтобы реализовать их, он выглядел игроком, лишенным привычной уверенности в себе.

Мохамед всегда будет находиться под пристальным вниманием, особенно после того, как в прошлом сезоне получил новый контракт, который продлит его пребывание на «Энфилде».

Идея заключалась в том, чтобы сохранить Салаха и привлечь таких звездных игроков, как Флориан Вирц и Александер Исак, а также обеспечить дальнейшее доминирование чемпионов Англии. Пока еще рано говорить об этом, и хотя «Ливерпуль» отстает от «Арсенала» всего на 1 очко, сейчас ситуация выглядит не очень.

В последние годы «красные» находили способы, как доставлять египтянину мяч в опасные зоны, но в нынешнем сезоне этого не происходит. В прошлой кампании он касался мяча в среднем 48,6 раза за 90 минут во всех турнирах, но в текущем сезоне этот показатель снизился до 42,6.

Более примечательны его касания мяча в штрафной площади соперника, которые снизились с 9,6 раза за матч в прошлом сезоне до всего 5,5 в этом. Минимальное количество касаний мяча в штрафной за полный сезон с момента перехода на «Энфилд» — 8,5, что произошло в его первой кампании за «Ливерпуль».

То ли из-за возраста, то ли из-за того, что защитники держатся к нему плотнее, когда он получает мяч, но Салах уже не так часто обводит соперников, как обычно. К примеру, в прошлом сезоне он совершал 3,5 попытки дриблинга за 90 минут с показателем успешности 39,3% во всех турнирах.

В составе «красных» он ни разу не совершал в среднем менее 2,8 попыток дриблинга за игру, а показатель успешности не опускался ниже 31,6%. Однако после 10 матчей текущего сезона Мохамед совершает всего 1,6 попытки дриблинга за 90 минут с успешностью 20%.

Практически все показатели египтянина снизились по сравнению с предыдущей кампанией. В текущем сезоне он наносит всего 2 удара по воротам в среднем за матч по сравнению с 3,4 ударами годом ранее.

Его ожидаемое количество голов (xG) за 90 минут составляет всего 0,32, что почти вдвое меньше, чем 0,63 в сезоне 2024/25. Его самый низкий показатель за полный сезон — 0,55 за матч. За последние 24 игры во всех турнирах на клубном уровне Салах забил всего 4 мяча без учета пенальти из 52 ударов.

Getty Images/Global Images Ukraine

Но во всем этом вина не только самого Мохамеда. Возможно, на него влияют серьезные перемены в составе. Потеря Трента Александра-Арнольда, безусловно, негативно отразилась на игре египтянина, учитывая их взаимодействие на правом фланге в течение многих сезонов, проведенных вместе.

Летом игрок сборной Англии перешел в мадридский «Реал», а Салах лишился лучшего помощника для создания моментов. В прошлом сезоне АПЛ Трент отдал Салаху 147 разрезающих линии передач, что на 39 больше, чем любая другая пара в турнире.

С другой стороны, несмотря на потерю Трента, «Ливерпуль» выполнил в текущем сезоне наибольшее количество разрезных передач (444) и создал из них 17 моментов – тоже самый высокий показатель в лиге. И, похоже, у Салаха появляется новый партнер: его связка с Домиником Собослаи – третья в лиге по количеству разрезных передач (23).

Но тут еще есть над чем работать: в среднем за матч Собослаи отдает 3,3 передачи Мохамеду, в то время как Трент отдавал по 4,5 в прошлом сезоне. Конора Брэдли и Джереми Фримпонга пока нельзя назвать помощниками египтянину. Флориан Вирц пытается раздавать передачи, но пока не хватает взаимопонимания с партнерами.

Все-таки потеря Трента стала очень чувствительной для Салаха. В 33 матчах прошлого сезона АПЛ, в которых оба играли, Мохамед забил 27 голов, нанося в среднем 3,5 удара за игру и выполняя 10,5 касаний мяча в штрафной площади соперника. В 12 матчах прошлого и текущего сезонов без Александра-Арнольда египтянин забил всего 4 мяча, 2 из которых – с пенальти.

В среднем он наносил 2,3 удара по воротам за игру и выполнял 7,2 касаний мяча в штрафной площади соперника. Связка с Вирцем не помогает – она пока не особо эффективна, хотя немец старается создавать моменты для партнеров и со временем у него это должно получаться все лучше.

Тем не менее «Ливерпуль» как команда по-прежнему делает много прогрессивных передач. В прошлом сезоне «красные» выполняли их в среднем 32,6 за матч, и хотя в нынешней кампании этот показатель немного снизился до 29,6, это все еще больше всех в Премьер-лиге. Похоже, они просто стали реже атаковать через Салаха из-за появления новых игроков и новых возможностей.

Что касается самого Мохамеда, он уже не раз возвращался после непримечательных отрезков. Египтянина списывали со счетов после того, как он забил всего 1 гол без учета пенальти в последних 9 матчах АПЛ сезона 2023/24, а затем забил 29 мячей в следующей кампании, принеся мерсисайдцам титул.

Он, безусловно, вернется к своей лучшей форме, но Арне Слоту нужно как можно скорее начать правильно использовать своего основного игрока, а Салах должен позаботиться о том, чтобы снова играть важную роль в решающие моменты, как он это делал на протяжении всей своей карьеры. В конце концов, его не зря называют «египетским королем».

Cергей ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst

