Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
06 декабря 2025, 13:07
«Запасаемся валидолом». Реакция болельщиков на жеребьевку ЧМ-2026

Стали известны потенциальные соперники сборной Украины

УАФ. Сборная Украины

В пятницу, 5 декабря, в Вашингтоне состоялась жеребьевка финального раунда ЧМ-2026. Впервые на мундиале сыграют 48 команд.

Сборная Украины для выхода на ЧМ-2026 сначала нужно пройти плей-офф. Команда Сергея Реброва 26 марта 2026 года сыграет со сборной Швеции, а в случае успеха сыграет с победителем пары Польша – Албания.

Если сборной Украины удастся выйти на ЧС-2026, то она будет играть в группе F. Соперниками будут сборные Нидерландов, Японии и Туниса.

Болельщики по-разному отнеслись к результатам жеребьевки. Все понимают, что для начала сборной Украины необходимо пройти плей-офф.

Максим: Если пройдем, то не самая плохая, но и не легкая.

S: Можно играть и бороться за выход спокойно.

Harv: Нам еще очень многое нужно пройти, чтобы выйти на ЧМ, а глядя на потенциальную «нашу» группу, выглядит так что будто уже и смысла нет туда выходить.

Roman Maslovskyi: Ох, японцы на ЧМ-22 показали, что готовы топтать любого. С Нидерландами у нас традиционно плохо. Тунис – ну Тунис. Нам еще нужно попасть в ту группу, а потом уже посмотрим.

MaksyM: Жребий средних команд, лучше чем с топовыми! Но для начала нужно пройти среднюю Швецию и Польшу.

Олег: Норм лижут американцам. Сначала статуэтка Трампу, затем группа проходная. Доллары совершают чудеса.

No Grip l Формула 1: Пройти на ЧМ будет сложнее, чем занять 2 место в группе на самом ЧМ.

Kolya Symochko: Короче запасаемся валидолом. Сначала на шведов.

Neptune: Полное разочарование от этого расширения ЧМ. Конечно круто, что маленькие сборные получили шанс сыграть на таком турнире, но групповой этап просто превратится в ферму голов. Испания – Кабо Верде, Бразилия – Гаити, Германия – Кюрасао, Аргентина – Иордания, в Португалии тоже фарм группа. Это просто уничтожает все рекорды старого ЧМ.

Kostya Horsheniov: Проходная группа для Польши)

Сергей Турчак
MIRRA
Який валідол? Наші туди не попадуть!
