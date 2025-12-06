Штутгарт является самым удобным соперником Баварии в истории Бундеслиги

Штутгарт проиграл Баварии 71 матч в истории Бундеслиги.

Ни одна другая команда не проигрывала мюнхенцам большее количество раз.

Команды, которых побеждала Бавария чаще всего в Бундеслиге

71 – Штутгарт

66 – Гамбург

64 – Вердер

60 – Айнтрахт

58 – Шальке

6 декабря Штутгарт в 13-м туре будет принимать Баварию, которая является лидером чемпионата Германии, имея в активе 34 набранных очка из 36 возможных.