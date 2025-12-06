Штутгарт является самым удобным соперником Баварии в истории Бундеслиги
Никто не проигрывал мюнхенцам так много, как швабы
Штутгарт проиграл Баварии 71 матч в истории Бундеслиги.
Ни одна другая команда не проигрывала мюнхенцам большее количество раз.
Команды, которых побеждала Бавария чаще всего в Бундеслиге
- 71 – Штутгарт
- 66 – Гамбург
- 64 – Вердер
- 60 – Айнтрахт
- 58 – Шальке
6 декабря Штутгарт в 13-м туре будет принимать Баварию, которая является лидером чемпионата Германии, имея в активе 34 набранных очка из 36 возможных.
Stuttgart are sadly used to being beaten by Bayern. 🤕— Flashscore.com (@Flashscorecom) December 6, 2025
Can they flip the script on the runaway league leaders? ↩️https://t.co/P71FVlXJBc#VFBBAY pic.twitter.com/GSv702WTED
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Гусев присоединился к «Кудровке» на правах аренды из киевского клуба
Киевляне готовы выложить два миллиона евро