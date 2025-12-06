Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Штутгарт является самым удобным соперником Баварии в истории Бундеслиги
Германия
06 декабря 2025, 12:49 | Обновлено 06 декабря 2025, 12:51
Штутгарт является самым удобным соперником Баварии в истории Бундеслиги

Никто не проигрывал мюнхенцам так много, как швабы

Getty Images/Global Images Ukraine

Штутгарт проиграл Баварии 71 матч в истории Бундеслиги.

Ни одна другая команда не проигрывала мюнхенцам большее количество раз.

Команды, которых побеждала Бавария чаще всего в Бундеслиге

  • 71 – Штутгарт
  • 66 – Гамбург
  • 64 – Вердер
  • 60 – Айнтрахт
  • 58 – Шальке

6 декабря Штутгарт в 13-м туре будет принимать Баварию, которая является лидером чемпионата Германии, имея в активе 34 набранных очка из 36 возможных.

Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
