Месси vs Мюллер. Как играли друг против друга раньше?
Сегодня ночью состоится финал плей-офф МЛС
Сегодня, 6 декабря, состоится финал плей-офф МЛС, в котором сойдутся Интер Майами Лионеля Месси и Ванкувер Уайткэпс Томаса Мюллера.
Аргентинец 10 раз играл в своей карьере против немца. Статистика сейчас в пользу Мюллера: 7 побед при 3 поражениях.
Матчи, в которых Месси и Мюллер играли друг против друга
- 2009/10, ТМ, Германия – Аргентина – 0:1
- 2010, ЧМ, Аргентина – Германия – 0:4, гол Мюллера
- 2012/13, ТМ, Германия – Аргентина – 1:3, гол Месси
- 2012/13, ЛЧ, Бавария – Барселона – 4:0, дубль Мюллера
- 2014, ЧМ, Германия – Аргентина – 1:0
- 2014/15, ЛЧ, Барселона – Бавария – 3:0, дубль Месси
- 2014/15, ЛЧ, Бавария – Барселона – 3:2, гол Мюллера
- 2019/20, ЛЧ, Барселона – Бавария – 2:8, дубль Мюллера
- 2022/23, ЛЧ, ПСЖ – Бавария – 0:1
- 2022/23, ЛЧ, Бавария – ПСЖ – 2:0
Как видим, Томас Мюллер забил 6 голов в матчах против Месси, в то время как аргентинец всего 3.
