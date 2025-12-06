Месси vs Мюллер. Как играли друг против друга раньше?

Сегодня, 6 декабря, состоится финал плей-офф МЛС, в котором сойдутся Интер Майами Лионеля Месси и Ванкувер Уайткэпс Томаса Мюллера.

Аргентинец 10 раз играл в своей карьере против немца. Статистика сейчас в пользу Мюллера: 7 побед при 3 поражениях.

Матчи, в которых Месси и Мюллер играли друг против друга

2009/10, ТМ, Германия – Аргентина – 0:1

2010, ЧМ, Аргентина – Германия – 0:4, гол Мюллера

2012/13, ТМ, Германия – Аргентина – 1:3, гол Месси

2012/13, ЛЧ, Бавария – Барселона – 4:0, дубль Мюллера

2014, ЧМ, Германия – Аргентина – 1:0

2014/15, ЛЧ, Барселона – Бавария – 3:0, дубль Месси

2014/15, ЛЧ, Бавария – Барселона – 3:2, гол Мюллера

2019/20, ЛЧ, Барселона – Бавария – 2:8, дубль Мюллера

2022/23, ЛЧ, ПСЖ – Бавария – 0:1

2022/23, ЛЧ, Бавария – ПСЖ – 2:0

Как видим, Томас Мюллер забил 6 голов в матчах против Месси, в то время как аргентинец всего 3.