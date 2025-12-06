Матч Премьер-лиги между ЛНЗ и Оболонью начнется позже, чем планировалось

Матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги ЛНЗ – «Оболонь», который состоится 6 декабря, начнется на десять минут позже, чем планировалось изначально.

Из-за воздушной атаки российской армии ночь и утро субботы сопровождалось постоянными тревогами. По этой причине старт поединка пришлось немного отложить.

В ночь на декабря Украина подверглась массированной атаке с применением ракет и беспилотников. Воздушная тревога была объявлена почти по всей стране, враг применял удары дронами и ракетами.

За ночь российская армия использовала для атаки по Украине 653 беспилотника и 51 ракету. Украинским силам ПВО удалось сбить или перехватить 585 дронов и 30 ракет.

После 14-ти сыгранных туров ЛНЗ набрал 29 баллов и разместился на второй позиции в турнирной таблице. «Оболонь» занимает 11-е место, в активе команды – 17 пунктов.