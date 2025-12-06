6-й мундиаль для Месси и Роналду. Кто был успешнее на предыдущих?
Вспомним, как выступали эти легендарные игроки вместе со своими сборными на чемпионатах мира
Чемпионат мира 2026 может стать 6-м подряд для аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.
На этот счет вспомним, как выступали легендарные футболисты вместе со своими сборными на предыдущих мундиалях.
Лионель Месси: 5 чемпионатов мира, 13 голов, 8 ассистов, 2 Золотых мяча, чемпион мира 2022 года
- 2006 – полуфинал
- 2010 – четвертьфинал
- 2014 – финал
- 2018 – 1/8 финала
- 2022 – победитель
Криштиану Роналду: 5 чемпионатов мира, 8 голов, 2 ассиста
- 2006 – полуфинал
- 2010 – 1/8 финала
- 2014 – групповой этап
- 2018 – 1/8 финала
- 2022 – четвертьфинал
