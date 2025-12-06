Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 6-й мундиаль для Месси и Роналду. Кто был успешнее на предыдущих?
Чемпионат мира
06 декабря 2025, 13:29 | Обновлено 06 декабря 2025, 13:30
210
1

6-й мундиаль для Месси и Роналду. Кто был успешнее на предыдущих?

Вспомним, как выступали эти легендарные игроки вместе со своими сборными на чемпионатах мира

6-й мундиаль для Месси и Роналду. Кто был успешнее на предыдущих?
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Чемпионат мира 2026 может стать 6-м подряд для аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

На этот счет вспомним, как выступали легендарные футболисты вместе со своими сборными на предыдущих мундиалях.

Лионель Месси: 5 чемпионатов мира, 13 голов, 8 ассистов, 2 Золотых мяча, чемпион мира 2022 года

  • 2006 – полуфинал
  • 2010 – четвертьфинал
  • 2014 – финал
  • 2018 – 1/8 финала
  • 2022 – победитель

Криштиану Роналду: 5 чемпионатов мира, 8 голов, 2 ассиста

  • 2006 – полуфинал
  • 2010 – 1/8 финала
  • 2014 – групповой этап
  • 2018 – 1/8 финала
  • 2022 – четвертьфинал
По теме:
Месси vs Мюллер. Как играли друг против друга раньше?
«Запасаемся валидолом». Реакция болельщиков на жеребьевку ЧМ-2026
Группа на ЧМ-2026, в которую может попасть сборная Украины – самая сложная
ЧМ-2026 по футболу статистика ЧМ-2006 по футболу ЧМ-2010 по футболу ЧМ-2014 по футболу ЧМ-2018 по футболу ЧМ-2022 по футболу Криштиану Роналду Лионель Месси сборная Португалии по футболу сборная Аргентины по футболу
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
introvert
Смішно навіть порівнювати.
