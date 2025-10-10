09.10.2025 21:45 – FT 2 : 2
Кипр – Босния и Герц. – 2:2. Спасительный гол на 90+6. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
Вечером 9 октября возобновилась квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В этот игровой день прошел матч между Кипром и Боснией.
Хозяева спасли игру благодаря голу на 90+6 минуте.
Матч закончился вничью со счетом 2:2.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 9 октября
21:45. Кипр – Босния и Герцеговина – 2:2
Голы: Лайфис, 45+1, Питтас, 90+6 (пен) – Катич, 10, Михаил, 36 (автогол)
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +7
ГОЛ ! С пенальти забил Иоаннис Питтас (Кипр).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Константинос Лайфис (Кипр).
36’
ГОЛ ! Автогол забил Неофитос Михаил (Кипр).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Катич (Босния и Герцеговина).
