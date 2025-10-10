Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кипр – Босния и Герц. – 2:2. Спасительный гол на 90+6. Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Кипр
09.10.2025 21:45 – FT 2 : 2
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира
10 октября 2025, 02:49 | Обновлено 10 октября 2025, 03:03
33
0

Вечером 9 октября возобновилась квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день прошел матч между Кипром и Боснией.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева спасли игру благодаря голу на 90+6 минуте.

Матч закончился вничью со счетом 2:2.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 9 октября

21:45. Кипр – Босния и Герцеговина – 2:2

Голы: Лайфис, 45+1, Питтас, 90+6 (пен) – Катич, 10, Михаил, 36 (автогол)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +7
ГОЛ ! С пенальти забил Иоаннис Питтас (Кипр).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Константинос Лайфис (Кипр).
36’
ГОЛ ! Автогол забил Неофитос Михаил (Кипр).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Катич (Босния и Герцеговина).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
