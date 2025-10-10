Вечером 9 октября возобновилась квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день прошел матч между Кипром и Боснией.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева спасли игру благодаря голу на 90+6 минуте.

Матч закончился вничью со счетом 2:2.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 9 октября

21:45. Кипр – Босния и Герцеговина – 2:2

Голы: Лайфис, 45+1, Питтас, 90+6 (пен) – Катич, 10, Михаил, 36 (автогол)

Видео голов и обзор матча