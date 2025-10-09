9 октября на АЕК Арена пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором встретятся национальные сборные Кипра и Боснии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Кипр

Команда пытается что-то демонстрировать, но ее фактический уровень - где-то над аутсайдерами сразу. Осенью прошлого года это очень четко продемонстрировали результатами, дважды обыграв литовцев, но при этом не зацепившись ни разу даже за ничью ни с Румынией, ни даже с Косово.

В 2025-м году получилось выиграть и вовсе только один, самый первый поединок - тот, где просто невозможно было уступить, дома с Сан-Марино. Потом были только поражения с остальными соперниками по квалификации, в сочетании с 2:2 в товарищеском июньском поединке с Болгарией. И только в крайнем туре, несмотря на быстрый дубль Дрэгуша, добились вырвать ничью с Румынией. Но это скорее потеря пары очков соперников, чем какой-то плюс для самым киприотов.

Босния

Сборная имеет в составе немалое количество футболистов, что выступают в топ-чемпионатах Западной Европы, а как минимум Джеко можно считать звездой мирового уровня. Но пока что все, что получилось за историю, пусть и довольно короткую, это дебютировать на мундиале. Но зато при этом неоднократно, в том числе и в 2024-м году, проигрывали в плей-офф. Перед Евро были безвольные 1:2 дома от Украины. А осенью взяли два очка в шести матчах Лиги Наций, правда, в сильной компании с Германией, Нидерландами и Венгрией.

Сейчас команда начинала с четырех побед кряду в квалификации, не только с Сан-Марино, но и Румынией и Кипром (пусть и в сочетании с 1:2 со Словенией в контрольной встрече). Но в ключевом, пока что, поединке, против Австрии дома, уступили на своем поле со счетом 1:2.

Статистика личных встреч

Всего было пять очных поединков, и у боснийцев остается минимальное преимущество: три победы и пара поражений.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом этого поединка гостей. Они в неплохой форме, а хозяева проигрывают любому сильному сопернику. Ставим на победу боснийцев (коэффициент - 1,95).