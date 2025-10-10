Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Таблицы квалификации ЧМ-2026. Итоги игрового дня: 35 голов за 8 матчей
Чемпионат мира
10 октября 2025, 01:09 | Обновлено 10 октября 2025, 01:46
215
0

Австрия отгрузила 10 мячей Сан-Марино, Чехия и Хорватия разошлись миром

Таблицы квалификации ЧМ-2026. Итоги игрового дня: 35 голов за 8 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 октября возобновилась квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день состоялись 8 матчей, в которых было забито 35 голов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Австрии отгрузила рекордных 10 мячей в ворота Сан-Марино (10:0).

Миром разошлись Чехия и Хорватия (0:0), у гостей весь матч отыграл знаменитый Лука Модрич.

Победители групп получат путевки на ЧМ-2026. Команды, занявшие вторые места, будут играть в плей-офф.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 9 октября

19:00. Финляндия – Литва – 2:1

Голы: Каллман, 48, Мархиев, 55 – Ширвис, 25

21:45. Австрия – Сан-Марино – 10:0

Голы: Шмид, 7, Арнаутович, 8, 47, 83, 84, Грегорич, 24, Пош, 30, 42, Лаймер, 45, Вурмбранд, 76

21:45. беларусь – Дания – 0:6

Голы: Фрохольдт, 14, Хойлунд, 19, 45, Доргу, 45+4, Дреер, 66, 78

21:45. Кипр – Босния и Герцеговина – 2:2

Голы: Лайфис, 45+1, Питтас, 90+6 (пен) – Катич, 10, Михаил, 36 (автогол)

21:45. Мальта – Нидерланды – 0:4

Голы: Гакпо, 12 (пен), 48 (пен), Рейндерс, 57, Депай, 90+3

21:45. Фарерские острова – Черногория – 4:0

Голы: Серенсен, 16, 55, Фредериксберг, 36, 72 (пен)

21:45. Чехия – Хорватия – 0:0

21:45. Шотландия – Греция – 3:1

Голы: Кристи, 64, Фергюсон, 80, Дайкс, 90+3 – Цимикас, 62

Турнирные таблицы

Инфографика

ЧМ-2026 по футболу статистические расклады выбор редакции сборная Хорватии по футболу сборная Дании по футболу сборная Греции по футболу сборная Литвы по футболу сборная беларуси по футболу сборная Шотландии по футболу сборная Чехии по футболу сборная Сан-Марино по футболу сборная Финляндии по футболу сборная Австрии по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу сборная Черногории по футболу сборная Кипра по футболу сборная Фарерских островов по футболу сборная Мальты по футболу сборная Нидерландов по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
