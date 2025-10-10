Таблицы квалификации ЧМ-2026. Итоги игрового дня: 35 голов за 8 матчей

Вечером 9 октября возобновилась квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день состоялись 8 матчей, в которых было забито 35 голов.

Сборная Австрии отгрузила рекордных 10 мячей в ворота Сан-Марино (10:0).

Миром разошлись Чехия и Хорватия (0:0), у гостей весь матч отыграл знаменитый Лука Модрич.

Победители групп получат путевки на ЧМ-2026. Команды, занявшие вторые места, будут играть в плей-офф.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 9 октября

19:00. Финляндия – Литва – 2:1

Голы: Каллман, 48, Мархиев, 55 – Ширвис, 25

21:45. Австрия – Сан-Марино – 10:0

Голы: Шмид, 7, Арнаутович, 8, 47, 83, 84, Грегорич, 24, Пош, 30, 42, Лаймер, 45, Вурмбранд, 76

21:45. беларусь – Дания – 0:6

Голы: Фрохольдт, 14, Хойлунд, 19, 45, Доргу, 45+4, Дреер, 66, 78

21:45. Кипр – Босния и Герцеговина – 2:2

Голы: Лайфис, 45+1, Питтас, 90+6 (пен) – Катич, 10, Михаил, 36 (автогол)

21:45. Мальта – Нидерланды – 0:4

Голы: Гакпо, 12 (пен), 48 (пен), Рейндерс, 57, Депай, 90+3

21:45. Фарерские острова – Черногория – 4:0

Голы: Серенсен, 16, 55, Фредериксберг, 36, 72 (пен)

21:45. Чехия – Хорватия – 0:0

21:45. Шотландия – Греция – 3:1

Голы: Кристи, 64, Фергюсон, 80, Дайкс, 90+3 – Цимикас, 62

Турнирные таблицы

Инфографика