Нидерланды разгромили Мальту и захватили лидерство в группе отбора к ЧМ

Сборная Нидерландов одержала убедительную выездную победу над Мальтой (4:0) в матче квалификации чемпионата мира 2026.

Команда Рональда Кумана доминировала с первых минут и уже в дебюте открыла счет, Коди Гакпо реализовал пенальти.

После перерыва нидерландцы увеличили преимущество: Гакпо оформил дубль с пенальти, а также отличились Тиджани Рейндерс и Мемфис Депай.

Положение в группе G: Нидерланды (13 очков), Польша, Финляндия (по 10), Литва (3), Мальта (2).

Чемпионат мира 2026. Квалификация

9 октября 2025, Та-Кали (Мальта)

Мальта – Нидерланды – 0:4

Голы: Гакпо, 12 (пен), 48 (пен), Рейндерс, 57, Депай, 90+3

