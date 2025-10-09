Нидерланды разгромили Мальту и захватили лидерство в группе отбора к ЧМ
Фавориты отгрузили соперникам 4 мяча
Сборная Нидерландов одержала убедительную выездную победу над Мальтой (4:0) в матче квалификации чемпионата мира 2026.
Команда Рональда Кумана доминировала с первых минут и уже в дебюте открыла счет, Коди Гакпо реализовал пенальти.
После перерыва нидерландцы увеличили преимущество: Гакпо оформил дубль с пенальти, а также отличились Тиджани Рейндерс и Мемфис Депай.
Положение в группе G: Нидерланды (13 очков), Польша, Финляндия (по 10), Литва (3), Мальта (2).
Чемпионат мира 2026. Квалификация
9 октября 2025, Та-Кали (Мальта)
Мальта – Нидерланды – 0:4
Голы: Гакпо, 12 (пен), 48 (пен), Рейндерс, 57, Депай, 90+3
