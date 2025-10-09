9 октября на Та'Кали Нэшнел Стэдиум пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором встретятся национальные сборные Мальты и Нидерландов. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Мальта

Команда старается просто быть не таким уж и аутсайдером. Она периодически отбирает очки даже у тех, кто номинально явно сильнее. Но о ее реальном уровне многое говорит то, что прошлой осенью в Лиге Наций в компании с Андоррой и Молдовой получилось набрать только 7 очков в 4-х матчах, заняв второе место.

Довольно ожидаемо для такой сборной складывается нынешняя квалификация. Побед нет, если не считать сентябрьские 3:1 с Сан-Марино, но это в товарищеском поединке. В официальных же только обменялись ничьими с другим аутсайдером группы, Литвой, проиграв все матчи и Финляндии, и Польше, и Нидерландам, ни разу не забив. Более того, в Гронингене в июне и вовсе дошло до разгромных 0:8, пусть и с главным фаворитом!

Нидерланды

Сборная пропустила несколько циклов, да и после возвращения на тренерский пост Кумана были определенные проблемы. Но они явно позади, более того, наконец-то и Евро можно записать в актив: в прошлом году там уступили Англии в полуфинале из-за гола на 90-й минуте. Еще больше не повезло в Лиге Наций, где в марте в плей-офф дважды была ничья с Испанией, но та лучше себя показала в рамках серии послематчевых пенальти.

Для такой сборной квалификация должна была стать легкой прогулкой. Но если в июне она и правда выигрывала сухо у своих противников, то в сентябре дома ограничились только ничьей с Польшей. А потом фаворит пропустил два гола в Литве, благо, что Депай, ставший национальным рекордсменом, оформил дубль, и принес итоговую победу 3:2.

Статистика личных встреч

Это пара без интриги. Всего было проведено семь матчей, начиная с 1982-м года. И все закончились победами голландцев, причем те ни разу не пропустили.

Прогноз

Букмекерские конторы спорят только о том, насколько крупно выигрывают подопечные Кумана Это удобный для них соперник, берем фору -2,5 голов (коэффициент - 1,6).