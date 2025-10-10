Мальта – Нидерланды – 0:4. Дубль Коди Гакпо. Видео голов и обзор

Сборная Нидерландов разгромила команду Мальты (4:0) в матче квалификации чемпионата мира 2026.

Команда Рональда Кумана уверенно взяла три очка в матче с аутсайдером группы.

Коди Гакпо оформил дубль с пенальти, также отличились Тиджани Рейндерс и Мемфис Депай.

Чемпионат мира 2026. Квалификация

9 октября 2025, Та-Кали (Мальта)

Мальта – Нидерланды – 0:4

Голы: Гакпо, 12 (пен), 48 (пен), Рейндерс, 57, Депай, 90+3

