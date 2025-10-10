09.10.2025 21:45 – FT 0 : 4
Чемпионат мира10 октября 2025, 02:19 | Обновлено 10 октября 2025, 02:20
Мальта – Нидерланды – 0:4. Дубль Коди Гакпо. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
Сборная Нидерландов разгромила команду Мальты (4:0) в матче квалификации чемпионата мира 2026.
Команда Рональда Кумана уверенно взяла три очка в матче с аутсайдером группы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Коди Гакпо оформил дубль с пенальти, также отличились Тиджани Рейндерс и Мемфис Депай.
Чемпионат мира 2026. Квалификация
9 октября 2025, Та-Кали (Мальта)
Мальта – Нидерланды – 0:4
Голы: Гакпо, 12 (пен), 48 (пен), Рейндерс, 57, Депай, 90+3
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Нидерланды).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Нидерланды), асcист Коди Гакпо.
49’
ГОЛ ! С пенальти забил Коди Гакпо (Нидерланды).
12’
ГОЛ ! С пенальти забил Коди Гакпо (Нидерланды).
