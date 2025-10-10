Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мальта – Нидерланды – 0:4. Дубль Коди Гакпо. Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Мальта
09.10.2025 21:45 – FT 0 : 4
Нидерланды
Чемпионат мира
10 октября 2025, 02:19 | Обновлено 10 октября 2025, 02:20
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Нидерландов разгромила команду Мальты (4:0) в матче квалификации чемпионата мира 2026.

Команда Рональда Кумана уверенно взяла три очка в матче с аутсайдером группы.

Коди Гакпо оформил дубль с пенальти, также отличились Тиджани Рейндерс и Мемфис Депай.

Чемпионат мира 2026. Квалификация

9 октября 2025, Та-Кали (Мальта)

Мальта – Нидерланды – 0:4

Голы: Гакпо, 12 (пен), 48 (пен), Рейндерс, 57, Депай, 90+3

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Нидерланды).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Нидерланды), асcист Коди Гакпо.
49’
ГОЛ ! С пенальти забил Коди Гакпо (Нидерланды).
12’
ГОЛ ! С пенальти забил Коди Гакпо (Нидерланды).
сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Мальты по футболу Мемфис Депай Коди Гакпо Тиджани Рейндерс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
