Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
07 октября 2025, 23:11 |
Украина U-20 – Испания U-20. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала молодежного чемпионата мира U-20

Украина U-20 – Испания U-20. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины U-20 играет матч плей-офф на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.

7 октября в 22:30 в Вальпараисо в игре 1/8 финала встречаются сборные Украины U-20 и Испании U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская команда играет без ключевого игрока Геннадия Синчука, который получил второй матч дисквалификации из-за нахождения в технической зоне в предыдущей игре.

Украина U-20: Крапивцов, Гусев, Мельниченко, Кисиль, Катрич, Шах, Ващенко, Кревсун, Деркач, Караман, Пономаренко

Запас: Ванивский, Бакус, Дигтярь, Киричок, Вернаттус, Шевченко, Будко, Пищур, Панченко

ГОЛ! 0:1. Пабло Гарсия, 24 мин

По теме:
ВИДЕО. Неудачно создавали офсайд. Украина U-20 пропустила гол от испанцев
Хавбек Кудровки прокомментировал забитый гол с центра поля
ОФИЦИАЛЬНО. Синчук оштрафован и дисквалифицирован еще на один матч
сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Украина - Испания сборная Испании по футболу U-20 видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
