Украина U-20 – Испания U-20. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала молодежного чемпионата мира U-20
Сборная Украины U-20 играет матч плей-офф на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.
7 октября в 22:30 в Вальпараисо в игре 1/8 финала встречаются сборные Украины U-20 и Испании U-20.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинская команда играет без ключевого игрока Геннадия Синчука, который получил второй матч дисквалификации из-за нахождения в технической зоне в предыдущей игре.
Украина U-20: Крапивцов, Гусев, Мельниченко, Кисиль, Катрич, Шах, Ващенко, Кревсун, Деркач, Караман, Пономаренко
Запас: Ванивский, Бакус, Дигтярь, Киричок, Вернаттус, Шевченко, Будко, Пищур, Панченко
ГОЛ! 0:1. Пабло Гарсия, 24 мин
