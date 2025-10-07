Украина U-20 – Испания U-20. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Сборная Украины U-20 играет матч плей-офф на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.

7 октября в 22:30 в Вальпараисо в игре 1/8 финала встречаются сборные Украины U-20 и Испании U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская команда играет без ключевого игрока Геннадия Синчука, который получил второй матч дисквалификации из-за нахождения в технической зоне в предыдущей игре.

Украина U-20: Крапивцов, Гусев, Мельниченко, Кисиль, Катрич, Шах, Ващенко, Кревсун, Деркач, Караман, Пономаренко

Запас: Ванивский, Бакус, Дигтярь, Киричок, Вернаттус, Шевченко, Будко, Пищур, Панченко

ГОЛ! 0:1. Пабло Гарсия, 24 мин