Штутгарт – Сельта. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Лига Европы
25 сентября 2025, 22:38 | Обновлено 25 сентября 2025, 22:54
8
0

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine. Сельта

25 сентября проходит матч первого тура основного раунда Лиги Европы между «Штутгартом» и «Сельтой».

Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву. Противостояние принимает «MHP Arena» в немецком городе Штутгарт.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Лига Европы. 1-й тур

Штутгарт – Сельта – 0:0 (обновляется)

Голы:

Штутгарт Сельта Лига Европы видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
