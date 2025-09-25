Лига Европы25 сентября 2025, 22:38 | Обновлено 25 сентября 2025, 22:54
Штутгарт – Сельта. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча Лиги Европы
25 сентября проходит матч первого тура основного раунда Лиги Европы между «Штутгартом» и «Сельтой».
Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву. Противостояние принимает «MHP Arena» в немецком городе Штутгарт.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
Лига Европы. 1-й тур
Штутгарт – Сельта – 0:0 (обновляется)
Голы:
