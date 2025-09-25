С ассистом вратаря. Штутгарт дома одолел Сельту в Лиге Европы
Представитель Бундеслиги добыл победу со счетом 2:1
25 сентября состоялся поединок первого тура основного раунда Лиги Европы, в котором встретились «Штутгарт» и «Сельта».
Поединок прошел на стадионе «MHP Arena» в Штутгарте, а стартовал в 22:00 по киевскому времени.
В первой половине встречи команды голов не забивали, а вот во второй 45-минутке забили сразу 3: с 68-й минуты хозяева поля вели со счетом 2:0, на что ближе ж финальному свистку ответил Борха Иглесиас, чего все равно не хватило для ничьей.
Ассист на первый гол «Штутгарта» отдал голкипер Александер Нюбель.
Лига Европы. 1-й тур
Штутгарт – Сельта – 2:1
Голы: Буанани, 51, Эль-Ханнус, 68 – Иглесиас, 86
Фото матча:
