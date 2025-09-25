25 сентября на МХП-Арене пройдет матч 1-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором Штутгарт встретится с Сельтой. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Штутгарт

Команда в 2024-м году заняла второе место в Бундеслиге - опередила тогда даже Баварию. Ожидаемо на таком уровне закрепиться не получилось, более того, упали аж на девятую позицию. А возвращение в Лигу чемпионов вышло неудачным, там немцы не вышли в плей-офф. Но все же Себастьян Хенесс и его подопечные исправились, сумев выиграть весной национальный кубок.

Сейчас клуб оставляет самое противоречивое впечатление. Она успели проиграть Суперкубок - там было 1:2 с Баварией. Потом был выезд в Брауншвейг и 4:4 в основное время с местным Айнтрахтом - его прошли в кубке только по итогам затяжной серии пенальти. Да и в Бундеслиге чередуются выездные поражения и домашние победы. В пятницу на своем поле оформили 2:0 с Санкт-Паули.

Сельта

Клуб достаточно долго спасался от вылета в Сегунду, меняя наставников по ходу сезона. Так было и в 2023/2024, когда на смену провалившемуся Бенитесу пришел Хиральдес. Клаудио сначала выполнил основную задачу, удержав прописку. А в прошлом сезоне в Виго наконец-то добились ощутимого результата. Набрав 55 очков, футболисты заняли седьмое место, чего хватило для возвращения в Лигу Европы.

Но сейчас команда оставляет довольно скромную оценку своим стартом в новой темпораде. Она так и не выиграла, правда, и уступила только однажды, в самом первом поединке (0:2 дома с Хетафе). Потом все время повторяли счет 1:1, вот уже пять раз кряду, как с играющими в еврокубках Сельтой и Вильярреалом, так и с кризисной Жироной. В воскресенье обменялись голами и с Райо Вальекано.

Статистика личных встреч

В 2001-м году клубы играли в Кубке УЕФА, и испанцы после нулевой выездной ничьей победили дома. Летом клубы решили провести контрольный поединок, и там немцы выиграли 2:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают хозяев поля фаворитами. Для обеих сторон важен фактор поля - ставим, что немцы выиграют (коэффициент - 1,82).