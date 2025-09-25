Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Штутгарт – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы
Штутгарт
25.09.2025 22:00 – 54 1 : 0
Сельта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
25 сентября 2025, 21:58 | Обновлено 25 сентября 2025, 22:01
Штутгарт – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine. Штутгарт

В четверг, 25 сентября, пройдет матч первого тура основного раунда Лиги Европы между «Штутгартом» и «Сельтой».

Встреча пройдет на «MHP Arena» в Штутгарте. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды никогда ранее не пересекались между собой. В своих национальных чемпионатах ни «Штутгарт», ни «Сельта» в числе лидеров не идут: «швабы» с 6 баллами занимают седьмую строчку турнирной таблицы Бундеслиги, а команда из Виго с 5 баллами идет 15-й в Ла Лиге.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Бадредин Буанани (Штутгарт), асcист Александер Нюбель.
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Комментарии
