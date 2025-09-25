В четверг, 25 сентября, пройдет матч первого тура основного раунда Лиги Европы между «Штутгартом» и «Сельтой».

Встреча пройдет на «MHP Arena» в Штутгарте. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды никогда ранее не пересекались между собой. В своих национальных чемпионатах ни «Штутгарт», ни «Сельта» в числе лидеров не идут: «швабы» с 6 баллами занимают седьмую строчку турнирной таблицы Бундеслиги, а команда из Виго с 5 баллами идет 15-й в Ла Лиге.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

«Штутгарт» – «Сельта». Смотреть онлайн. LIVE трансляция