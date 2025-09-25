Штутгарт – Сельта – 2:1. Домашняя победа. Видео голов и обзор матча

25 сентября проходил матч первого тура основного раунда Лиги Европы между «Штутгартом» и «Сельтой».

Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву. Противостояние принимает «MHP Arena» в немецком городе Штутгарт.

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1.

Лига Европы. 1-й тур

Штутгарт – Сельта – 2:1

Голы: Буанани, 51, Эль-Ханнус, 68 – Иглесиас, 86