Штутгарт – Сельта – 2:1. Домашняя победа. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
25 сентября 2025, 23:59 |
39
0

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы

25 сентября 2025, 23:59 |
39
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Сельта

25 сентября проходил матч первого тура основного раунда Лиги Европы между «Штутгартом» и «Сельтой».

Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву. Противостояние принимает «MHP Arena» в немецком городе Штутгарт.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1.

Лига Европы. 1-й тур

Штутгарт – Сельта – 2:1

Голы: Буанани, 51, Эль-Ханнус, 68 – Иглесиас, 86

Штутгарт Сельта Лига Европы видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
