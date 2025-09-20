Откровения Кравца, дубль Ковталюка, соперник Ворсклы, поражение теннисисток

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 19 сентября.

1. КРАВЕЦ: «Динамо живет прошлым и ничего не хочет менять, это путь в никуда»

Бывший форвард и экс-скаут Динамо дал откровенное интервью

2. Он решил исход матча. Украинский форвард забил два гола в ворота Стяуа

Николай Ковталюк оформил дубль за румынский клуб Ботошани

3. 25 трофеев и золото ЧМ. Звездный немец завершил профессиональную карьеру

Жером Боатенг решил повесить бутсы на гвоздь

4. ВИДЕО. Сборная Украины U-20 прибыла в Чили для подготовки к молодежному ЧМ

Команда Дмитрия Михайленко готовится к большому турниру

5. Решение МОК по российским спортсменам на ОИ-2026. Все подробности

Награды нейтральных атлетов в медальном зачете учитываться не будут

6A. Ворскла узнала соперника в Q2 женского Кубка Европы. Итоги жеребьевки

Соперником полтавской команды будет Фортуна Йерринг из Дании

6B. Итоги жеребьевки женской Лиги чемпионов. 18 клубов сыграют по новой системе

Будет сыграно 6 туров, единая турнирная таблица для всех команд

7A. Италия – Украина – 0:1. Костюк выполнила свою задачу, разобрав соперницу

Марта обыграла Коччаретто в первой игре матчевого 1/2 финала КБДК-2025

7B. Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини

Элина в трех сетах уступила Жасмин во второй игре полуфинала КБДК

7C. Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам

Людмила и Марта уступили Эррани и Паолини в решающей игре полуфинала КБДК

8. Сборная Украины U-19 уступила Испании в товарищеском матче

Украинские футзалисты первыми вышли вперед, но уступили со счетом 3:1

9. Заложник хвалебных од. Как Лупашко доработался до слухов об увольнении

Разбираемся, почему слухи упорно «отправляют» Владислава в отставку

10. 25 лет спустя. Первой пробе Жозе Моуриньо в Бенфике посвящается

О первом пришествии еще не «Особенного» в стан лиссабонцев