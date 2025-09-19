Германия19 сентября 2025, 22:27 |
794
0
25 трофеев и золото ЧМ. Звездный немец завершил профессиональную карьеру
Жером Боатенг решил повесить бутсы на гвоздь
19 сентября 2025, 22:27 |
794
0
37-летний немецкий защитник Жером Боатенг объявил о завершении профессиональной карьеры.
«Семья. Друзья. Фанаты. Время пришло», – написал 37-летний футболист в соцсетях.
Джером Боатенг известен своими выступлениями по мюнхенской «Баварии». За 10 сезонов он сыграл в команде 363 матча и завоевал 25 трофеев.
На счету Боатенга 9 чемпионств в Бундеслиге и два триумфа в Лиге чемпионов.
Играл также за «Герту», «Гамбург», «Манчестер Сити», «Лион», «Салернитан» и ЛАСК.
В 2014 году стал чемпионом мира в составе сборной Германии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 сентября 2025, 09:02 34
Фурия Роха не хочет, чтобы в турнире участвовал Израиль
Бокс | 19 сентября 2025, 07:12 4
Латвиец – о возможном бое Усик – Опетая
Футбол | 19.09.2025, 15:32
Футбол | 19.09.2025, 19:59
Футбол | 19.09.2025, 22:44
Комментарии 0
Популярные новости
17.09.2025, 23:34 2
19.09.2025, 08:30 3
18.09.2025, 08:00 2
17.09.2025, 22:18
17.09.2025, 16:44 20
17.09.2025, 18:45 24
18.09.2025, 03:49 8
17.09.2025, 21:45 3