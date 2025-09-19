Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 25 трофеев и золото ЧМ. Звездный немец завершил профессиональную карьеру
Германия
19 сентября 2025, 22:27 |
25 трофеев и золото ЧМ. Звездный немец завершил профессиональную карьеру

Жером Боатенг решил повесить бутсы на гвоздь

19 сентября 2025, 22:27
25 трофеев и золото ЧМ. Звездный немец завершил профессиональную карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine

37-летний немецкий защитник Жером Боатенг объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Семья. Друзья. Фанаты. Время пришло», – написал 37-летний футболист в соцсетях.

Джером Боатенг известен своими выступлениями по мюнхенской «Баварии». За 10 сезонов он сыграл в команде 363 матча и завоевал 25 трофеев.

На счету Боатенга 9 чемпионств в Бундеслиге и два триумфа в Лиге чемпионов.

Играл также за «Герту», «Гамбург», «Манчестер Сити», «Лион», «Салернитан» и ЛАСК.

В 2014 году стал чемпионом мира в составе сборной Германии.

Жером Боатенг сборная Германии по футболу Бавария завершение карьеры
Александр Сильченко Источник: Instagram
