Он решил исход матча. Украинский форвард забил два гола в ворота Стяуа
Николай Ковталюк оформил дубль за румынский клуб Ботошани
Клуб Ботошани одержал победу в матче 10-го тура чемпионата Румынии против бухарестской команды ФКСБ (Стяуа).
На своем поле команда из Ботошани выиграла со счетом 3:1 благодаря дублю украинского форварда Николая Ковталюка.
Гости открыли счет на 36-й минуте – отличился Даниэл Бирлиджа. Однако хозяева быстро ответили: на 40-й минуте Андрей Думитер сравнял счет.
Во втором тайме героем стал украинский нападающий Николай Ковталюк. Сначала он вывел Ботошани вперед на 68-й минуте, а в компенсированное время оформил дубль. Украинец забил 3 гола в 5 матчах за клуб.
Победа позволила Ботошани набрать 19 очков и выйти на второе место в чемпионате. Лидирует Университатя Крайова (23 очка), за которую выступают украинцы Павел Исенко и Александр Романчук.
Чемпионат Румынии. 10-й тур, 19 сентября
Ботошани – ФКСБ (Стяуа) Бухарест – 3:1
Голы: Думитер, 40, Ковталюк, 68, 90+2 – Бирлиджа, 36
Турнирная таблица
Инфографика
