Чемпионат Румынии
Ботошани
19.09.2025 20:30 – FT 3 : 1
ФКСБ
Румыния
19 сентября 2025, 22:53
Он решил исход матча. Украинский форвард забил два гола в ворота Стяуа

Николай Ковталюк оформил дубль за румынский клуб Ботошани

ФК Ботошани. Николай Ковталюк

Клуб Ботошани одержал победу в матче 10-го тура чемпионата Румынии против бухарестской команды ФКСБ (Стяуа).

На своем поле команда из Ботошани выиграла со счетом 3:1 благодаря дублю украинского форварда Николая Ковталюка.

Гости открыли счет на 36-й минуте – отличился Даниэл Бирлиджа. Однако хозяева быстро ответили: на 40-й минуте Андрей Думитер сравнял счет.

Во втором тайме героем стал украинский нападающий Николай Ковталюк. Сначала он вывел Ботошани вперед на 68-й минуте, а в компенсированное время оформил дубль. Украинец забил 3 гола в 5 матчах за клуб.

Победа позволила Ботошани набрать 19 очков и выйти на второе место в чемпионате. Лидирует Университатя Крайова (23 очка), за которую выступают украинцы Павел Исенко и Александр Романчук.

Чемпионат Румынии. 10-й тур, 19 сентября

Ботошани – ФКСБ (Стяуа) Бухарест – 3:1

Голы: Думитер, 40, Ковталюк, 68, 90+2 – Бирлиджа, 36

Турнирная таблица

Инфографика

Николай Ковталюк Ботошани ФКСБ (Стяуа) Бухарест чемпионат Румынии по футболу
