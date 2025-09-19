Он решил исход матча. Украинский форвард забил два гола в ворота Стяуа

Клуб Ботошани одержал победу в матче 10-го тура чемпионата Румынии против бухарестской команды ФКСБ (Стяуа).

На своем поле команда из Ботошани выиграла со счетом 3:1 благодаря дублю украинского форварда Николая Ковталюка.

Гости открыли счет на 36-й минуте – отличился Даниэл Бирлиджа. Однако хозяева быстро ответили: на 40-й минуте Андрей Думитер сравнял счет.

Во втором тайме героем стал украинский нападающий Николай Ковталюк. Сначала он вывел Ботошани вперед на 68-й минуте, а в компенсированное время оформил дубль. Украинец забил 3 гола в 5 матчах за клуб.

Победа позволила Ботошани набрать 19 очков и выйти на второе место в чемпионате. Лидирует Университатя Крайова (23 очка), за которую выступают украинцы Павел Исенко и Александр Романчук.

Читайте также: Ковталюк забил первый гол за румынский Ботошани в ворота ЧФР Клуж

Чемпионат Румынии. 10-й тур, 19 сентября

Ботошани – ФКСБ (Стяуа) Бухарест – 3:1

Голы: Думитер, 40, Ковталюк, 68, 90+2 – Бирлиджа, 36

Турнирная таблица

Инфографика