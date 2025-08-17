Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ковталюк забил первый гол за румынский Ботошани в ворота ЧФР Клуж
Чемпионат Румынии
ЧФР Клуж
17.08.2025 18:30 – 86 3 : 3
Ботошани
Румыния
17 августа 2025, 19:23 | Обновлено 17 августа 2025, 19:33
170
0

Ковталюк забил первый гол за румынский Ботошани в ворота ЧФР Клуж

В Клуже проходит матч 6-го тура чемпионата Румынии

Ковталюк забил первый гол за румынский Ботошани в ворота ЧФР Клуж
ФК Ботошани

17 августа в Клуже проходит матч 6-го тура Суперлиги Румынии между ЧФР Клуж и ФК Ботошани.

На 36-й минуте украинец Николай Ковталюк сравнял счет для гостей (1:1), забив свой первый гол за Ботошани.

Хозяева поля после первого тайма имеют минимальный перевес (2:1).

Украинский форвард недавно присоединился к румынскому клубу, перейдя из Колоса Ковалевка.

Чемпионат Румынии. 6-й тур, 17 августа

ЧФР Клуж – Ботошани – 2:1 (после первого тайма)

Голы: Эмерллаху, 19, Кордя, 42 – Ковталюк, 36

чемпионат Румынии по футболу Николай Ковталюк Ботошани ЧФР Клуж видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
