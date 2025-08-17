Ковталюк забил первый гол за румынский Ботошани в ворота ЧФР Клуж

17 августа в Клуже проходит матч 6-го тура Суперлиги Румынии между ЧФР Клуж и ФК Ботошани.

На 36-й минуте украинец Николай Ковталюк сравнял счет для гостей (1:1), забив свой первый гол за Ботошани.

Хозяева поля после первого тайма имеют минимальный перевес (2:1).

Украинский форвард недавно присоединился к румынскому клубу, перейдя из Колоса Ковалевка.

Чемпионат Румынии. 6-й тур, 17 августа

ЧФР Клуж – Ботошани – 2:1 (после первого тайма)

Голы: Эмерллаху, 19, Кордя, 42 – Ковталюк, 36