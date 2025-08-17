Румыния17 августа 2025, 19:23 | Обновлено 17 августа 2025, 19:33
170
0
Ковталюк забил первый гол за румынский Ботошани в ворота ЧФР Клуж
В Клуже проходит матч 6-го тура чемпионата Румынии
17 августа 2025, 19:23 | Обновлено 17 августа 2025, 19:33
170
0
17 августа в Клуже проходит матч 6-го тура Суперлиги Румынии между ЧФР Клуж и ФК Ботошани.
На 36-й минуте украинец Николай Ковталюк сравнял счет для гостей (1:1), забив свой первый гол за Ботошани.
Хозяева поля после первого тайма имеют минимальный перевес (2:1).
Украинский форвард недавно присоединился к румынскому клубу, перейдя из Колоса Ковалевка.
Чемпионат Румынии. 6-й тур, 17 августа
ЧФР Клуж – Ботошани – 2:1 (после первого тайма)
Голы: Эмерллаху, 19, Кордя, 42 – Ковталюк, 36
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 17 августа 2025, 00:13 0
Маурисио Сулейман не спешит назначать украинцу обязательную защиту титула
Футбол | 17 августа 2025, 20:06 0
Украинский полузащитник провел на поел весь матч
Футбол | 16.08.2025, 21:31
Бокс | 17.08.2025, 00:45
Футбол | 17.08.2025, 15:03
Комментарии 0
Популярные новости
16.08.2025, 04:00 3
16.08.2025, 09:23 17
17.08.2025, 09:20 2
16.08.2025, 07:05
16.08.2025, 11:00 2
16.08.2025, 16:51 4
16.08.2025, 04:22
16.08.2025, 19:38 7