Заложник хвалебных од. Как Лупашко доработался до слухов об увольнении

Давайте говорить прямо: еще каких-то четыре-пять лет назад о Владиславе Лупашко знали в большинстве своем только те поклонники украинского футбола, которые стараются не пропускать ни одного поединка в туре и пристально следят за всеми перипетиями, по крайней мере, на уровне Премьер-лиги и Первой лиги. Если кому-то сейчас покажется, что автор чересчур преувеличил в первом же предложении данного материала, то давайте просто пройдемся по фактам: самым известным клубом в карьере игрока у Владислава Лупашко был донецкий «Металлург», за который хавбек провел лишь 3 официальных матча. Ни за «Динамо», ни за «Шахтер», ни даже за «Карпаты», «Металлист», «Черноморец» или «Днепр», которые традиционно имеют многочисленную армию поклонников в нашей стране, Лупашко никогда не играл. Зато провел 100 официальных матчей за «Ингулец», где, собственно, и расцвел уже в зрелом возрасте, а вскоре – завершил карьеру…

Даже если взять тег Владислав Лупашко на портале Sport.ua, то можно с легкостью обнаружить, что до момента, когда нынешний коуч «Карпат» завершил карьеру футболиста и стал тренером, о нем насобиралось совсем немного новостей – в разы меньше, чем после того, как Владислав ушел в тренерство.

Собственно говоря, даже когда Лупашко решил связать свою дальнейшую карьеру с наставнической деятельностью, ни у кого в болельщицких и журналистских кругах не возникало по этому поводу никакого ажиотажа. Потому что фигуру Владислава было тяжело сравнить со, скажем, тем же Русланом Ротанем – человеком, который не только поиграл за отечественных грандов, но и имел солидный опыт выступлений в национальной сборной Украине, в то время как за спиной Лупашко не было даже игр за молодежку или юниоров «сине-желтых». Как не крути, а в украинском футболе любят известных персон, для которых зачастую открыты все пути, даже при отсутствии малейшего опыта – к примеру, обладатель Золотого мяча-2004 Андрей Шевченко в свое время стал главным тренером сборной Украины совсем без опыта самостоятельной работы в этом ремесле. Так уж у нас это работает, и ничего с этим не поделать…

Сложно сказать, осознавал все это Лупашко или нет, однако в какой-то момент он принял решение записаться на курсы одной чрезвычайно популярной в тот момент частной структуры, активно занимавшейся то ли повышением уровня отечественных футбольных специалистов и функционеров, то ли улучшением собственного материального благосостояния. Мнения по последнему вопросу в наши дни в футбольном обществе кардинально расходятся, в зависимости от взглядов и отношений к этой структуре и ее отцам-основателям.

Но и это не столь важно. Куда важнее другое – благодаря своей учебе на курсах в этой структуре Владислав Лупашко получил хорошую узнаваемость и славу молодого и очень перспективного специалиста. Согласитесь, таких любят почти всегда и почти везде. Даже давнишний лозунг в умах народа на этот случай закрепился: «Молодым везде у нас дорога…»

Далее карьера Лупашко развивалась следующим образом. В январе 2022 года Владислав вошел в тренерский штаб Сергея Лавриненко в «Ингульце», затем ассистировал в клубе из Петрово уже Сергею Ковальцу, а уже летом 2023-го стал сперва исполняющим обязанности, а после вылета «казаков» в Первую лигу – и полноценным главным тренером «Ингульца». И вот здесь, надо отдать Лупашко должное, его способности проявились наилучшим образом. Под руководством молодого наставника команда из центра территориальной общины в Александрийском районе Кировоградской области выдала отличный сезон-2023/24 в Первой лиге, сумев не только с ходу вернуться обратно в Премьер-лигу, но еще и на финише в чемпионской группе обойти куда более финансово мощные «Карпаты», которые, как казалось, легко возьмут «золото» лиги.

Чемпионство в Первой лиге с «Ингульцом» стало первым знаковым трофеем не только в тренерской, но и вообще во всей футбольной карьере Владислава Лупашко. Именно в этот момент в отечественном информационном пространстве разыгралась целая кампания, расхваливающая талант и способности молодого наставника. Хвалебные оды текли рекой, в основном от блогеров, которые с экранов всевозможных устройств не уставали рассказывать зрителям о новомодных методах работы коуча «Ингульца» и о том, как это отразилось на статистике. И в этом, давайте оставаться объективными, была правда. «Казаки» действительно оказались лидерами Первой лиги-2023/24 по большинству значимых статистических компонентов: количеству ударов, навесов, обводок, касаний в штрафной, всевозможных видов передач (от простого общего их числа до лидерства в таких категориях как передачи вразрез, в последнюю треть, ключевые передачи, умные передачи, глубокие передачи, передачи с продвижением мяча) и даже интенсивности прессинга.

Для Лупашко этот момент был настоящим триумфом. Причем, заслуженным. Однако все это наступило, вероятно, настолько быстро и рано, что даже сам Владислав оказался к этому не готов и не рассчитывал, что все уже на первых порах пойдет настолько гладко. Летом 2024-го Лупашко решил, что для него настал период сделать следующий шаг в карьере – он переехал работать в «Карпаты», причем не без скандала. Сперва Лупашко возглавил молодежную команду, но уже тогда в околофутбольных кругах начали говорить – мол, Владислав перебирался во Львов отнюдь не ради этого, а якобы имеет в виду скорую возможность сменить Мирона Маркевича во главе первой команды. Собственно, так и произошло. Всего через месяц после переезда из Петрового во Львов, Лупашко был презентован как полноценный главный тренер «Карпат».

История с тем, как Лупашко сменил Маркевича в «Карпатах» не могла не навлечь на молодого наставника немалую долю негатива, однако клубное руководство предоставило новому коучу полный карт-бланш и тот, закатав рукава, взялся за дело. А работы у Лупашко в целом хватало, так как амбиции собственника «зелено-белых» довольно существенны – он хочет видеть свое детище среди участников европейских кубков от Украины. Для реализации этой задачи «Карпаты» в первом же сезоне Лупашко потратили на усиление команды чуть более 4 миллионов евро на подписание новичков, если опираться на данные Transfermarkt.

Однако выстрелить с «Карпатами» так же ярко, как это удалось у него в Первой лиге с «Ингульцом», Лупашко в первом же сезоне не сумел. Более того, «зелено-белые» откровенно смазали концовку минувшего розыгрыша УПЛ, проиграв два последних матча (1:2 – «Колосу» и 1:3 – «Заре»), из-за чего упустили возможность запрыгнуть в топ-4 и квалифицироваться в Лигу конференций.

Неспособность квалифицироваться в еврокубки, да еще и на фоне провального финиша чемпионата, стала неприятным сюрпризом для боссов «Карпат». Те ожидали от Лупашко продолжения феерии и чуда, ведь пресса практически весь сезон продолжала превозносить методы работы молодого специалиста, чем лишь подогревала ожидания на финише. А когда желаемого владелец «Карпат» так и не получил, скрыть разочарования было уже невозможно…

Впрочем, в «Карпатах» логично решили не спешить с выводами. Лупашко остался в должности, а летом львовский клуб потратил еще почти 3 миллиона евро на усиление состава – очень и очень солидные деньги по нынешним меркам для УПЛ, где тратиться на новичков позволяют себе совсем немногие клубы… Логично, что после этого «потолок ожиданий» от Лупашко уж точно не снизился, так как тренер получил еще лучшую (в теории) команду, и теперь уж точно мог решать турнирные задачи.

ФК Карпаты

Но старт сезона в УПЛ-2025/26 у «Карпат» не задался. В первых пяти турах «зелено-белые» не одержали ни единой победы, довольствуясь 4 набранными очками. Да, «Карпаты» сумели выдать зрелищный и качественный матч против «Шахтера» (3:3), заработав немало вистов для главного тренера, однако все они быстро сгорели, когда вскоре после этого «зелено-белые» не сумели выиграть у двух новичков лиги – «Кудровки» (2:2) и СК «Полтава» (1:1)…

Неудивительно, что ныне в СМИ поползли новости уже совсем иного характера. После хвалебных од, на фоне невыразительных результатов, заговорили уже о вероятном увольнении Лупашко… И пускай пока широкого подтверждения эта информация в целом не находит, однако сам по себе переход из одной плоскости подачи материалов о себе в другую вряд ли является приятным фактом для Владислава.

Более того, в преемники Лупашко ныне прочат специалиста, с которым у коуча «Карпат» в прошлом случился то ли конфликт, то ли острое сиюминутное недопонимание – Юрия Вернидуба, который год назад демонстративно отказался пожать руку своему молодому коллеге после крупного поражения «Кривбасса» от «Карпат» (0:3).

Сложно сказать, к чему приведет нынешняя ситуация. С одной стороны, слухи – это вовсе не то же самое, что и факты. Но с другой… Давайте не будем забывать то, как сам Лупашко пришел на тренерский пост в «Карпатах». Тогда ведь тоже несколько недель витали слухи, на которые Мирон Маркевич старался, по крайней мере публично, не реагировать…

Другой вопрос: а справедливо ли будет увольнять Лупашко? Его работу в «Карпатах» уж точно рано называть провальной. Да, случился кризис в результатах на старте сезона. Да, была потеряна еврокубковая путевка на финише минувшего. Но ведь нужно понимать, что Лупашко всего-то 38, а для главного тренера это такой же молодой возраст, как для футболиста в 18 или 19. Ждать стабильности в этот период вряд ли приходится, но… Скорее всего, в данной конкретной ситуации Владислав может стать заложником тех хвалебных од в его адрес, которые звучали длительное время и которые во многом помогли ему оказаться в тренерском кресле «Карпат».

Как сказал недавно Руй Витория после того, как его «Панатинаикос» сумел в серии пенальти пройти «Шахтер» в квалификации Лиги Европы, «футбол в общем-то честный вид спорта». Тогда португальский наставник был «на коне» и мог философствовать, а уже через месяц его уволили за неудачи в национальном чемпионате на старте сезона… Что ж, футбол действительно таков – он непредсказуем, а еще в нем, как и в жизни, не всегда можно поставить знак равенства между честностью и справедливостью…