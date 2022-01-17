Известны функциональные обязанности новых тренеров Ингульца

Клуб из Петрово представил обновленный тренерский штаб, в который вошли сразу три бывших футболиста «Ингульца».
Богдан Шуст будет отвечать за подготовку вратарей. Олег Стронцицкий, ранее выполнявший эти обязанности, возглавил клубную академию.
А Младен Бартулович и Владислав Лупашко стали ассистентами главного тренера Сергея Лавриненко и исходя из этого будут принимать участие в решении всех текущих вопросов.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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