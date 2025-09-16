ОФИЦИАЛЬНО. Панатинаикос уволил тренера, с которым выбил Шахтер из ЛЕ

Греческий «Панатинаикос» объявил о досрочном расторжении сотрудничества с 55-летним португальцем Руем Виторией, который занимал должность главного тренера.

Увольнение Витории произошло на следующий день после поражения его команды в греческой Суперлиги от «Кифисии» (2:3).

«Панатинаикос» неудачно стартовал в текущем сезоне национального чемпионата, набрав в двух матчах лишь одно очко. Ныне отрыв команды от «Олимпиакоса», АЕКа и ПАОКа составляет 8 пунктов, хотя «зеленые» и имеют матч в запасе.

Напомним, под руководством Руя Витории «Панатинаикос» обыграл «Шахтер» в третьем раунде квалификации Лиги Европы (0:0, 0:0, 4:3 – по пенальти), выбив команду Арды Турана из второго по значимости еврокубка.