ВИТОРИЯ – после матча с Шахтером: «Футбол, в общем-то, честный вид спорта»

14 августа прошел ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер и Панатинаикос.

Коллективы сыграли на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Основное время игры и овертаймы завершились со счетом 0:0, поэтому все решилось в серии пенальти.

11-метровые точнее пробили зеленые (4:3) и выиграли противостояние. После завершения встречи наставник Панатинаикоса Руй Витория провел пресс-конференцию:

«Футбол – это, в общем-то, честный вид спорта. Ты не знаешь, когда тебе забьют, но то, что ты заслужил, пусть даже в серии пенальти, ты получишь. Думаю, команда заслужила эту «компенсацию», потому что, как мне кажется, мы сыграли четыре матча очень высокого уровня против очень сильных команд.

Я уже говорил, что «Шахтер» – отличная команда, но мы были очень сосредоточены, тактически грамотны и, прежде всего, надежно оборонялись. У нас были свои моменты, и в целом команда заслужила выход в плей-офф. Мне все равно, что мы вышли по пенальти, мне важно, что осенью мы точно сыграем в еврокубках.

Две команды, с которыми мы столкнулись, были самыми сложными из всех, которые могли нам попасться. Тот факт, что мы добились успеха и прошли, придает нам уверенности в себе, учитывая, что команда еще не полностью готова. Такие поединки очень помогают нам укреплять доверительные отношения и делать их крепче. Очень важно, чтобы мы точно попали в евроосень, и мы хотим вернуть имя Панатинаикоса на европейскую карту.

Я много раз заявлял, что мы хотим создать внутреннюю конкуренцию между игроками. Я не хочу, чтобы они априори думали, что кто-то может быть ключевыми. Возможно, у нас пока мало игроков. Игроки должны быть готовы... Не играть сейчас или играть 10–20 минут и за это время изменить ситуацию. Все игроки хотят играть, и это логично».

Видеообзор матча Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (пен. 3:4)