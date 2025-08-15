ВИТОРИЯ: «Поздравляю Шахтер. Команда, которая до прошлого года играла в ЛЧ»

Главный тренер греческого Панатинаикоса Руй Витория высказался после ответного матча третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против Шахтера (0:0, пен. 4:3):

«Я очень хочу поздравить всех, кто работает в клубе, как тех, кто играл, так и тех, кто не играл. Мы заслужили эту победу, даже по пенальти. Вылетели от Рейнджерс в прошлый раз из-за деталей..

Здесь нам противостоял сильнейший соперник, но мы смогли пройти дальше. Мы провели очень хорошие матчи. Мы были близки к тому, чтобы забить, но не получилось. Дело не только в удаче, но и в мастерстве. Драговски делал сейвы, для этого была проделана большая работа. Хочу поздравить всех болельщиков Панатинаикоса, мы тоже ими довольны. Давайте в будущем выступим еще лучше.

Думаю, что когда речь идет о Панатинаикосе, каждый матч как финал. Играть против такой сильной команды – это, конечно, психологическое преимущество, когда ты проходишь дальше. Мы укрепляем позиции Панатинаикоса на европейской карте. Мы хотим участвовать в более крупных и сложных соревнованиях. Я много работаю, еще не на все 100%, но с таким характером, думаю, команда далеко пойдет.

Поздравляю Шахтер и тренера соперника. Команда, которая до прошлого года играла в Лиге чемпионов. У них классные игроки. Должен сказать, что мы тренировались бить пенальти. Мне нравится детализация, хочется отработать все. Лично я очень доволен и доволен».

