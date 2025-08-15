Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИТОРИЯ: «Поздравляю Шахтер. Команда, которая до прошлого года играла в ЛЧ»
Лига Европы
15 августа 2025, 04:53 | Обновлено 15 августа 2025, 04:54
476
1

ВИТОРИЯ: «Поздравляю Шахтер. Команда, которая до прошлого года играла в ЛЧ»

Наставник Панатинаикоса прокомментировал результат матча с горняками в Q3 Лиги Европы

15 августа 2025, 04:53 | Обновлено 15 августа 2025, 04:54
476
1
ВИТОРИЯ: «Поздравляю Шахтер. Команда, которая до прошлого года играла в ЛЧ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руй Витория

Главный тренер греческого Панатинаикоса Руй Витория высказался после ответного матча третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против Шахтера (0:0, пен. 4:3):

«Я очень хочу поздравить всех, кто работает в клубе, как тех, кто играл, так и тех, кто не играл. Мы заслужили эту победу, даже по пенальти. Вылетели от Рейнджерс в прошлый раз из-за деталей..

Здесь нам противостоял сильнейший соперник, но мы смогли пройти дальше. Мы провели очень хорошие матчи. Мы были близки к тому, чтобы забить, но не получилось. Дело не только в удаче, но и в мастерстве. Драговски делал сейвы, для этого была проделана большая работа. Хочу поздравить всех болельщиков Панатинаикоса, мы тоже ими довольны. Давайте в будущем выступим еще лучше.

Думаю, что когда речь идет о Панатинаикосе, каждый матч как финал. Играть против такой сильной команды – это, конечно, психологическое преимущество, когда ты проходишь дальше. Мы укрепляем позиции Панатинаикоса на европейской карте. Мы хотим участвовать в более крупных и сложных соревнованиях. Я много работаю, еще не на все 100%, но с таким характером, думаю, команда далеко пойдет.

Поздравляю Шахтер и тренера соперника. Команда, которая до прошлого года играла в Лиге чемпионов. У них классные игроки. Должен сказать, что мы тренировались бить пенальти. Мне нравится детализация, хочется отработать все. Лично я очень доволен и доволен».

Видеообзор матча Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (пен. 3:4)

По теме:
Герой Панатинаикоса рассказал, как отбил пенальти игроков Шахтера
Красные черти. Чемпион Гибралтара в серии пенальти гарантировал евроосень
Ризнык пояснил, почему Шахтер вылетел из Лиги Европы от Панатинаикоса
Руй Витория Панатинаикос Шахтер Донецк Шахтер - Панатинаикос Лига Европы
Даниил Агарков Источник: Gazzetta.gr
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Бокс | 14 августа 2025, 18:45 4
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина

У Александра проблемы со здоровьем

Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Бокс | 14 августа 2025, 08:11 4
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня

«Цыганский король» распределил легенд бокса

Вылетели в третий еврокубок. С кем сыграет Шахтер в Q4 Лиги конференций?
Футбол | 15.08.2025, 00:22
Вылетели в третий еврокубок. С кем сыграет Шахтер в Q4 Лиги конференций?
Вылетели в третий еврокубок. С кем сыграет Шахтер в Q4 Лиги конференций?
ФЕРГЮСОН: «Этот футболист допустил только одну ошибку за 10 лет»
Футбол | 15.08.2025, 04:54
ФЕРГЮСОН: «Этот футболист допустил только одну ошибку за 10 лет»
ФЕРГЮСОН: «Этот футболист допустил только одну ошибку за 10 лет»
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
Футбол | 14.08.2025, 06:27
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
naverland
Динамо надо подписать этого тренера 
Ответить
0
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
13.08.2025, 00:21 1
Бокс
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
13.08.2025, 05:30
Бокс
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
14.08.2025, 07:17 21
Футбол
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
13.08.2025, 01:52 28
Футбол
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
13.08.2025, 07:40 5
Футбол
Один из лучших боксеров последних лет заинтересован в бою с Усиком
Один из лучших боксеров последних лет заинтересован в бою с Усиком
13.08.2025, 03:03
Бокс
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
13.08.2025, 23:15 4
Бокс
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
13.08.2025, 08:16 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем