Ризнык пояснил, почему Шахтер вылетел из Лиги Европы от Панатинаикоса
Голкипер горняков поделился эмоциями после ответного матча Q3 еврокубка (0:0, пен. 3:4)
Голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык прокомментировал вылет команды из квалификации Лиги Европы от греческого Панатинаикоса в третьем раунде:
– Очень тяжелый матч сегодня. К сожалению, досадное поражение в серии пенальти. Что чувствуют футболисты после подобных матчей?
– Все истощены, бились до последнего. Нам не повезло в серии послематчевых пенальти. Я считаю, что это нефарт – такое бывает в футболе. Поэтому нам нужно держать голову выше и двигаться дальше.
– Вы считаете, что сегодня можете извлечь из этого матча положительные или отрицательные выводы? Ведь даже в меньшинстве вы хорошо оборонялись и могли добиться результата.
– Положительные выводы мы могли бы сделать только в случае победы. Но мы не прошли дальше. Я не могу сказать, что сегодня мы плохо играли – мы все бились в меньшинстве до последнего и показывали ничем не худшую игру, чем «Панатинаикос». Поэтому я считаю, что сегодняшняя игра показала, что у нас есть характер. Хоть мы и молодая команда.
– Что можете сказать о поддержке в Кракове сегодня?
– Супер, спасибо всем болельщикам, которые пришли. Нам было приятно и легче играть перед такими фанатами. Спасибо.
– Лига конференций – это поражение для вас, для «Шахтера»?
– Послушайте, в нашей ситуации, которая сейчас складывается в нашей стране, мы должны выходить в еврокубки и набирать очки. По уровню престижа это не Лига Европы и не Лига чемпионов, но это также еврокубки. Нам сейчас нужно набирать очки.
– Еще хочу спросить о серии пенальти. Аналитики сказали вам все необходимое?
– Конечно, они подсказывали. Мы сами в этом виноваты – много не забили, а так нельзя.
– Но перед 11-метровыми вам сказали, кто бьет и в какой угол?
– Да, мы с тренерами посмотрели. Все подсказали.
Шахтер проиграл Панатинаикосу в матчевом противостоянии Q3 Лиги Европы 2025/25 по сумме двух встреч (0:0, 0:0, пен. 3:4). Донецкий коллектив продолжит выступления в еврокубках в Лиге конференций, где за выход в основной этап поборется со швейцарским Серветтом.
Видеообзор матча Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (пен. 3:4)
