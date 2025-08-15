Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ризнык пояснил, почему Шахтер вылетел из Лиги Европы от Панатинаикоса
Лига Европы
15 августа 2025, 04:12 |
725
0

Ризнык пояснил, почему Шахтер вылетел из Лиги Европы от Панатинаикоса

Голкипер горняков поделился эмоциями после ответного матча Q3 еврокубка (0:0, пен. 3:4)

15 августа 2025, 04:12 |
725
0
Ризнык пояснил, почему Шахтер вылетел из Лиги Европы от Панатинаикоса
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык прокомментировал вылет команды из квалификации Лиги Европы от греческого Панатинаикоса в третьем раунде:

– Очень тяжелый матч сегодня. К сожалению, досадное поражение в серии пенальти. Что чувствуют футболисты после подобных матчей?

– Все истощены, бились до последнего. Нам не повезло в серии послематчевых пенальти. Я считаю, что это нефарт – такое бывает в футболе. Поэтому нам нужно держать голову выше и двигаться дальше.

– Вы считаете, что сегодня можете извлечь из этого матча положительные или отрицательные выводы? Ведь даже в меньшинстве вы хорошо оборонялись и могли добиться результата.

– Положительные выводы мы могли бы сделать только в случае победы. Но мы не прошли дальше. Я не могу сказать, что сегодня мы плохо играли – мы все бились в меньшинстве до последнего и показывали ничем не худшую игру, чем «Панатинаикос». Поэтому я считаю, что сегодняшняя игра показала, что у нас есть характер. Хоть мы и молодая команда.

– Что можете сказать о поддержке в Кракове сегодня?

– Супер, спасибо всем болельщикам, которые пришли. Нам было приятно и легче играть перед такими фанатами. Спасибо.

– Лига конференций – это поражение для вас, для «Шахтера»?

– Послушайте, в нашей ситуации, которая сейчас складывается в нашей стране, мы должны выходить в еврокубки и набирать очки. По уровню престижа это не Лига Европы и не Лига чемпионов, но это также еврокубки. Нам сейчас нужно набирать очки.

– Еще хочу спросить о серии пенальти. Аналитики сказали вам все необходимое?

– Конечно, они подсказывали. Мы сами в этом виноваты – много не забили, а так нельзя.

– Но перед 11-метровыми вам сказали, кто бьет и в какой угол?

– Да, мы с тренерами посмотрели. Все подсказали.

Шахтер проиграл Панатинаикосу в матчевом противостоянии Q3 Лиги Европы 2025/25 по сумме двух встреч (0:0, 0:0, пен. 3:4). Донецкий коллектив продолжит выступления в еврокубках в Лиге конференций, где за выход в основной этап поборется со швейцарским Серветтом.

Видеообзор матча Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (пен. 3:4)

По теме:
Герой Панатинаикоса рассказал, как отбил пенальти игроков Шахтера
Красные черти. Чемпион Гибралтара в серии пенальти гарантировал евроосень
ВИТОРИЯ: «Поздравляю Шахтер. Команда, которая до прошлого года играла в ЛЧ»
Дмитрий Ризнык Панатинаикос Шахтер Донецк Шахтер - Панатинаикос Лига Европы
Даниил Агарков Источник: Трибуна
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Партизан, пока! Любители россии в драматичном матче вылетели из еврокубков
Футбол | 15 августа 2025, 04:26 0
Партизан, пока! Любители россии в драматичном матче вылетели из еврокубков
Партизан, пока! Любители россии в драматичном матче вылетели из еврокубков

Хиберниан благодаря голу в овертаймах в ответном матче выбил сербскую команду из ЛК

Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?
Футбол | 14 августа 2025, 22:03 9
Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?
Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?

Команда Руслана Ротаня прошла Пакш и встретится с Фиорентиной

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Шахтер – Панатинаикос
Футбол | 14.08.2025, 08:05
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Шахтер – Панатинаикос
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Шахтер – Панатинаикос
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
Футбол | 14.08.2025, 15:46
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Футбол | 14.08.2025, 06:45
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дэвид Хэй назвал единственного, кто победил бы Усика и Кличко
Дэвид Хэй назвал единственного, кто победил бы Усика и Кличко
13.08.2025, 04:17 2
Бокс
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это точно худший трансфер в истории»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это точно худший трансфер в истории»
13.08.2025, 05:11
Футбол
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
13.08.2025, 20:51 9
Футбол
Один из лучших боксеров последних лет заинтересован в бою с Усиком
Один из лучших боксеров последних лет заинтересован в бою с Усиком
13.08.2025, 03:03
Бокс
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
13.08.2025, 16:00 12
Футбол
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
14.08.2025, 07:17 21
Футбол
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
14.08.2025, 08:11 4
Бокс
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
13.08.2025, 22:19 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем