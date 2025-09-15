Источник: клуб из Львова готовит первую отставку тренера в сезоне УПЛ

Львовские «Карпаты» после неудачного старта сезона готовятся к изменениям в тренерском штабе.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, Владислав Лупашко может в скором времени быть уволен из «Карпат». Недовольный стартом сезона владелец львовского клуба Владимир Матковский дал Лупашко 2 игры для исправления ситуации.

Первый матч сегодня львовяне не выиграли, сыграв дома вничью с СК «Полтавой» (1:1). Далее в четверг кубковый матч против «Буковины».

«Карпаты» – пока единственная команда, которая в нынешнем сезоне УПЛ еще не побеждала. «Львы» в турнирной таблице занимают 12 место с пятью очками.