Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
15 сентября 2025, 00:09 |
Источник: клуб из Львова готовит первую отставку тренера в сезоне УПЛ

Владислав Лупашко может покинуть львовские «Карпаты»

ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Львовские «Карпаты» после неудачного старта сезона готовятся к изменениям в тренерском штабе.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, Владислав Лупашко может в скором времени быть уволен из «Карпат». Недовольный стартом сезона владелец львовского клуба Владимир Матковский дал Лупашко 2 игры для исправления ситуации.

Первый матч сегодня львовяне не выиграли, сыграв дома вничью с СК «Полтавой» (1:1). Далее в четверг кубковый матч против «Буковины».

«Карпаты» – пока единственная команда, которая в нынешнем сезоне УПЛ еще не побеждала. «Львы» в турнирной таблице занимают 12 место с пятью очками.

По теме:
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Игорь ТИМЧЕНКО: «Я могу только поблагодарить своих футболистов»
Владислав ЛУПАШКО: «Мы играли в то, что комфортно сопернику»
Владислав Лупашко отставка Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
