Источник: клуб из Львова готовит первую отставку тренера в сезоне УПЛ
Владислав Лупашко может покинуть львовские «Карпаты»
Львовские «Карпаты» после неудачного старта сезона готовятся к изменениям в тренерском штабе.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, Владислав Лупашко может в скором времени быть уволен из «Карпат». Недовольный стартом сезона владелец львовского клуба Владимир Матковский дал Лупашко 2 игры для исправления ситуации.
Первый матч сегодня львовяне не выиграли, сыграв дома вничью с СК «Полтавой» (1:1). Далее в четверг кубковый матч против «Буковины».
«Карпаты» – пока единственная команда, которая в нынешнем сезоне УПЛ еще не побеждала. «Львы» в турнирной таблице занимают 12 место с пятью очками.
