ОФИЦИАЛЬНО. Лупашко возглавил юношескую команду Карпат
В тренерский штаб включен Сергей Лавриненко
Львовские «Карпаты» официально объявили о назначении Владислава Лупашко главным тренером юношеской команды клуба.
Ассистентами Владислава Лупашко будут Сергей Лавриненко, который ранее работал в Премьер-лиге в качестве главного тренера с «Зиркой», «Ингульцом» и «Вересом», а также Игорь Ермаков, который помогал Лупашко в «Ингульце». За подготовку вратарей будет отвечать воспитанник львовского футбола и экс-игрок национальной сборной Украины Богдан Шуст. Тренером по физической подготовке будет работать Вадим Шутенко, а функции аналитика юношеской команды «Карпат» будет выполнять Сергей Вертиль.
Интересно, что 37-летний Лупашко в прошлом сезоне возглавлял «Ингулец» и не дал взрослой команде «Карпат» завоевать золотые медали Первой лиги, обыграв «львов» в последнем матче сезона со счетом 2:1.
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