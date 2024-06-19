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Украина. Премьер лига
19 июня 2024, 15:46 | Обновлено 19 июня 2024, 15:47
599
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лупашко возглавил юношескую команду Карпат

В тренерский штаб включен Сергей Лавриненко

19 июня 2024, 15:46 | Обновлено 19 июня 2024, 15:47
599
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лупашко возглавил юношескую команду Карпат
ФК Карпаты

Львовские «Карпаты» официально объявили о назначении Владислава Лупашко главным тренером юношеской команды клуба.

Ассистентами Владислава Лупашко будут Сергей Лавриненко, который ранее работал в Премьер-лиге в качестве главного тренера с «Зиркой», «Ингульцом» и «Вересом», а также Игорь Ермаков, который помогал Лупашко в «Ингульце». За подготовку вратарей будет отвечать воспитанник львовского футбола и экс-игрок национальной сборной Украины Богдан Шуст. Тренером по физической подготовке будет работать Вадим Шутенко, а функции аналитика юношеской команды «Карпат» будет выполнять Сергей Вертиль.

Интересно, что 37-летний Лупашко в прошлом сезоне возглавлял «Ингулец» и не дал взрослой команде «Карпат» завоевать золотые медали Первой лиги, обыграв «львов» в последнем матче сезона со счетом 2:1.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов назначение тренера Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига Карпаты Львов U-19 Сергей Лавриненко Богдан Шуст
Дмитро Вербинський Источник: ФК Карпаты Львов
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