07 сентября 2025, 11:59 | Обновлено 07 сентября 2025, 12:12
Дубль Роналду, спарринги юношеских сборных, решение WBO по Усику, финал USO

Главные новости за 6 сентября на Sport.ua

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 6 сентября.

1. Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
Завершился очередной игровой день отборочного турнира чемпионата мира

2A. Дубли Роналду и Феликса. Португалия поиздевалась над Арменией, забив 5 раз
Криштиану и компания начали квалификацию ЧМ-2026 с победы 5:0 в Ереване

2B. У Тухеля все под контролем. Англия выиграла очередной матч отбора ЧМ-2026
Английская команда одержала четвертую победу в группе

3A. Второе поражение. Сборная Украины U-19 уступила сверстникам из Нидерландов
Команда Дмитрия Михайленко без набранных очков замыкает турнирную таблицу

3B. Украина U-18 переиграла Швецию U-18 и с двумя победами лидирует в турнире
В матче со шведами у сине-желтых голы забили Дмитрий Зудин, Никита Мельник

3C. Дубль легионера Штутгарта. Украина U-17 сыграла вничью с Польшей U-18
Сине-желтая команда Александра Сытника имеет 1 очко после двух туров

4. ВИДЕО. Малиновский забил за Дженоа впервые с позапрошлого сезона
«Грифоны» провели товарищеский матч с «Ниццей»

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Бущан вернулся в УПЛ, подписав контракт с Полесьем
Георгий сменил клубную прописку

5B. В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
«Горняки» рассматривают иск против УАФ

6A. Сенсация: Финляндия выбила Сербию с Йокичем из Евробаскета в 1/8 финала
Финны одержали неожиданную победу со счетом 92:86 на старте плей-офф

6B. Сетка плей-офф чемпионата мира по волейболу. Сформирована финальная пара
Состоялись матчи 1/2 финала мирового первенства по волейболу

7A. Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Аманда в двух сетах потерпела поражение от первой ракетки мира

7B. Олейникова за 3.5 часа проиграла матч 1/2 финала турнира WTA 125 в Монтре
Александра в Швейцарии уступила Дарье Семенистой в напряженных трех сетах

8. ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
Александр получил отсрочку на 90 дней

9. Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Тут же Евангелос Маринакис нарвался на возражения от Бориса Джонсона

10. Французы обыграли нас в эконом-режиме. Мы тоже экономили
Анализ матча квалификации ЧМ-2026: об отсутствии и несоответствии

Поражение сборной от Франции, победа молодежки, трансферы команд УПЛ
Слова Реброва перед матчем, провал Нагельсманна, дубль Месси
Травма Миколенко, заявки Динамо и Шахтера, поражение юношеских сборных
