Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дубли Роналду и Феликса. Португалия поиздевалась над Арменией, забив 5 раз
ЧМ. Квалификация. Европа
Армения
06.09.2025 19:00 – FT 0 : 5
Португалия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 20:55 | Обновлено 06 сентября 2025, 20:59
203
0

Криштиану и компания начали квалификацию ЧМ-2026 с убедительной победы 5:0 в Ереване

Getty Images/Global Images Ukraine

6 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира в группе F между сборными Армении и Португалии.

Поединок прошел на стадионе в Ереване. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.

Дубли за португальцев оформил Жоау Феликс и Криштиану Роналду. Еще один мяч для подопечных Роберто Мартинеса положил Жоау Канселу.

Роналду забил 941-й и 942-й голы в карьере. До заветной тысячи осталось 58 мячей.

Португалия и Армения в одном квартете выступают вместе с Венгрией и Ирландией. Венгры и ирландцы начнут очное противостояние в первом туре отбора 6 числа в 21:45 по Киеву.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа F. 6 сентября

Армения – Португалия – 0:5

Голы: Жоау Феликс, 10, 61, Роналду, 21, 46, Канселу, 32

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
