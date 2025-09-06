ВИДЕО. Роналду забил 941-й гол в карьере в матче квалификации ЧМ с Арменией
Криштиану увеличил преимущество сборной Португалии на 21-й минуте, сделав счет 2:0
6 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе F между сборными Армении и Португалии.
Команды играют на стадионе имени Вазгена Саргсяна в Ереване. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 21-й минуте счет стал 2:0 в пользу гостей. Вначале на 10-й отличился Жоау Феликс, а затем забил легендарный Криштиану Роналду.
Для КриРо этот гол стал 941-м в карьере. До заветной тысячи осталось 59 мячей.
❗️ ВИДЕО. Роналду забил 941-й гол в карьере в матче квалификации ЧМ с Арменией
ГОЛ! 0:2 Роналду, 21 мин.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды воспользовались паузой в чемпионате
Тедди Атлас считает, что Александру стоит заканчивать с боксом