Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Роналду забил 941-й гол в карьере в матче квалификации ЧМ с Арменией
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 19:29 | Обновлено 06 сентября 2025, 19:41
945
3

ВИДЕО. Роналду забил 941-й гол в карьере в матче квалификации ЧМ с Арменией

Криштиану увеличил преимущество сборной Португалии на 21-й минуте, сделав счет 2:0

06 сентября 2025, 19:29 | Обновлено 06 сентября 2025, 19:41
945
3
ВИДЕО. Роналду забил 941-й гол в карьере в матче квалификации ЧМ с Арменией
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс и Криштиану Роналду

6 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе F между сборными Армении и Португалии.

Команды играют на стадионе имени Вазгена Саргсяна в Ереване. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 21-й минуте счет стал 2:0 в пользу гостей. Вначале на 10-й отличился Жоау Феликс, а затем забил легендарный Криштиану Роналду.

Для КриРо этот гол стал 941-м в карьере. До заветной тысячи осталось 59 мячей.

❗️ ВИДЕО. Роналду забил 941-й гол в карьере в матче квалификации ЧМ с Арменией

ГОЛ! 0:2 Роналду, 21 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
У Тухеля все под контролем. Англия выиграла очередной матч отбора ЧМ-2026
Дубли Роналду и Феликса. Португалия поиздевалась над Арменией, забив 5 раз
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
видео голов и обзор Криштиану Роналду Жоау Феликс сборная Португалии по футболу сборная Армении по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Волевая победа. Металлист 1925 в спарринге обыграл Оболонь
Футбол | 06 сентября 2025, 14:33 57
Волевая победа. Металлист 1925 в спарринге обыграл Оболонь
Волевая победа. Металлист 1925 в спарринге обыграл Оболонь

Команды воспользовались паузой в чемпионате

Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Бокс | 06 сентября 2025, 07:33 1
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом

Тедди Атлас считает, что Александру стоит заканчивать с боксом

В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
Футбол | 06.09.2025, 20:59
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
Футбол | 06.09.2025, 00:07
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Футбол | 06.09.2025, 00:23
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
D. K.
942 вже)
Ответить
+2
Trishovich
А Бражко десь забиває косяк травички під кацапа реп
Ответить
0
Trishovich
Сундуков і Ванат і 200 не забьють за всю свою тіпа кар'єру
Ответить
0
Популярные новости
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
05.09.2025, 05:06 2
Бокс
Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026
Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026
04.09.2025, 23:59
Футбол
Паркер оценил скандальный поступок Усика, который заставил задуматься WBO
Паркер оценил скандальный поступок Усика, который заставил задуматься WBO
05.09.2025, 02:34
Бокс
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
05.09.2025, 05:44 1
Бокс
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
06.09.2025, 08:25 15
Футбол
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 295
Футбол
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
06.09.2025, 07:30 47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем