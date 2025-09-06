Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Армения – Португалия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ЧМ. Квалификация. Европа
Армения
06.09.2025 19:00 - : -
Португалия
Чемпионат мира
6 сентября на Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна пройдет матч отбора на чемпионат мира-2026 в Европе, в котором сыграют национальные сборные Армении и Португалии. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Армения

Команда может считаться эталонным середняком европейского футбола. Правда, при этом довольно низкого уровня, ведь так ни разу и не пробивалась на большие турниры, заканчивая предыдущие квалификации, как правило, пусть и не на последнем месте, но в нижней части таблицы.

А вот осенью получилось стать второй. Но это в Лиге Наций, в компании с македонянами, фарерцами и латышами. И то там набрали только семь очков. А в марте, в стыковых поединках, без малейших шансов уступили соседям - грузинам. Те выиграли 3:0 на выезде и 6:1 дома. После этого еще и июньский сбор получился неудачным: 2:5 с Косово и 2:2 с Черногорией. Так что вряд ли сейчас футболисты с хорошим настроением.

Португалия

Сборная достаточно долго, и с яркими успехами, играла под руководством Фернанду Сантуша. Но после прошлого чемпионата мира его сменили на Роберто Мартинеса. Первый цикл при испанце был противоречив. Да, получилось уверенно выйти на Евро, а уже там - досрочно пробиться в плей-офф. Но в матчах на вылет Роналду и компания не забивали, и если после первых 0-0 прошли дальше по итогам серии пенальти, то потом уступили по такому же сценарию французам.

Но сейчас и тренер, и его подопечные - герои. Нельзя сказать, что в Лиге Наций они смотрелись так уж мощно. Но, главное, последовательно выиграли свою группу, потом - стык в марте с Данией (0:1 и 5:2). А в финале четырех после победы над немцами, принимающими решающий раунд, сумели с Испанией дважды отыграться, и взять трофей за счет все того же фактора, серии пенальти.

Статистика личных встреч

В шести поединках была пара ничьих и четыре победы португальцев, в том числе во всех трех крайних матчах.

Прогноз

Букмекерские конторы тут не ждут сюрпризов. Роналдо и компания выиграют на выезде с форой -2 гола (коэффициент - 1,71).

Прогноз Sport.ua
Армения
6 сентября 2025 -
19:00
Португалия
сборная Армении по футболу сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу Криштиану Роналду
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
