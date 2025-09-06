Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Армения – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЧМ. Квалификация. Европа
Армения
06.09.2025 19:00 - : -
Португалия
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 07:44
287
0

Армения – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 6 сентября в 19:00 по Киеву

06 сентября 2025, 07:44 |
287
0
Армения – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Португалии

6 сентября сборная Португалии проведет матч отбора на чемпионат мира 2026 против команды Армении.

Встреча состоится на стадионе Республиканский в армянском городе Ереван. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе команды готовятся сыграть свой первый матч в группе. В группе с Португалией и Арменией играют также Венгрия и Ирландия.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Армения – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Армения – Португалия
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

