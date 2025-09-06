6 сентября сборная Португалии проведет матч отбора на чемпионат мира 2026 против команды Армении.

Встреча состоится на стадионе Республиканский в армянском городе Ереван. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Обе команды готовятся сыграть свой первый матч в группе. В группе с Португалией и Арменией играют также Венгрия и Ирландия.

Армения – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция