Армения – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 6 сентября в 19:00 по Киеву
6 сентября сборная Португалии проведет матч отбора на чемпионат мира 2026 против команды Армении.
Встреча состоится на стадионе Республиканский в армянском городе Ереван. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обе команды готовятся сыграть свой первый матч в группе. В группе с Португалией и Арменией играют также Венгрия и Ирландия.
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
