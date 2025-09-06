Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Армения – Португалия – 0:5. Перформанс Роналду в Ереване. Видео голов
ЧМ. Квалификация. Европа
Армения
06.09.2025 19:00 – FT 0 : 5
Португалия
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 21:25 |
Армения – Португалия – 0:5. Перформанс Роналду в Ереване. Видео голов

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Армения – Португалия – 0:5. Перформанс Роналду в Ереване. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

6 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе F между сборными Армении и Португалии.

Команды сыграли на стадионе имени Вазгена Саргсяна в Ереване. Поединок завершился со счетом 5:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Легендарный форвард Криштиану Роналду вышел в стартовом составе португальцев и оформил дубль.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа F. 6 сентября

Армения – Португалия – 0:5

Голы: Жоау Феликс, 10, 62, Роналду, 21, 46, Канселу, 32

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Феликс, 10 мин.

ГОЛ! 0:2 Роналду, 21 мин.

ГОЛ! 0:3 Канселу, 32 мин.

ГОЛ! 0:4 Роналду, 46 мин.

ГОЛ! 0:5 Жоау Феликс, 61 мин.

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Португалия).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Канселу (Португалия).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Португалия).
сборная Армении по футболу сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Жоау Феликс Жоау Канселу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
