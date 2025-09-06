Армения – Португалия – 0:5. Перформанс Роналду в Ереване. Видео голов
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
6 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе F между сборными Армении и Португалии.
Команды сыграли на стадионе имени Вазгена Саргсяна в Ереване. Поединок завершился со счетом 5:0 в пользу гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Легендарный форвард Криштиану Роналду вышел в стартовом составе португальцев и оформил дубль.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа F. 6 сентября
Армения – Португалия – 0:5
Голы: Жоау Феликс, 10, 62, Роналду, 21, 46, Канселу, 32
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Феликс, 10 мин.
ГОЛ! 0:2 Роналду, 21 мин.
ГОЛ! 0:3 Канселу, 32 мин.
ГОЛ! 0:4 Роналду, 46 мин.
ГОЛ! 0:5 Жоау Феликс, 61 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-тренер «Динамо» – о лидерах сборной Украины
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026