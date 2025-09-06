6 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе F между сборными Армении и Португалии.

Команды играют на стадионе имени Вазгена Саргсяна в Ереване. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На старте второго тайма счет стал 4:0 в пользу гостей. На 46-й минуте отличился легендарный Криштиану Роналду, который поразил ворота соперников дальним выстрелом.

КриРо оформил дубль в этой встрече. Всего у Криштиану теперь 942 забитых мяча за карьеру.

❗️ ВИДЕО. Пушка: как Роналду сделал дубль в матче квалификации чемпионата мира

ГОЛ! 0:4 Роналду, 46 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine