Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Пушка: как Роналду сделал дубль в матче квалификации чемпионата мира
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 20:17 | Обновлено 06 сентября 2025, 20:25
ВИДЕО. Пушка: как Роналду сделал дубль в матче квалификации чемпионата мира

Криштиану забил четвертый гол для Португалии в игре против Армении

Getty Images/Global Images Ukraine

6 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе F между сборными Армении и Португалии.

Команды играют на стадионе имени Вазгена Саргсяна в Ереване. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На старте второго тайма счет стал 4:0 в пользу гостей. На 46-й минуте отличился легендарный Криштиану Роналду, который поразил ворота соперников дальним выстрелом.

КриРо оформил дубль в этой встрече. Всего у Криштиану теперь 942 забитых мяча за карьеру.

❗️ ВИДЕО. Пушка: как Роналду сделал дубль в матче квалификации чемпионата мира

ГОЛ! 0:4 Роналду, 46 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
видео голов и обзор Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу сборная Армении по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Saar
Краса!
