ВИДЕО. Пушка: как Роналду сделал дубль в матче квалификации чемпионата мира
Криштиану забил четвертый гол для Португалии в игре против Армении
6 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе F между сборными Армении и Португалии.
Команды играют на стадионе имени Вазгена Саргсяна в Ереване. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
На старте второго тайма счет стал 4:0 в пользу гостей. На 46-й минуте отличился легендарный Криштиану Роналду, который поразил ворота соперников дальним выстрелом.
КриРо оформил дубль в этой встрече. Всего у Криштиану теперь 942 забитых мяча за карьеру.
ГОЛ! 0:4 Роналду, 46 мин.
