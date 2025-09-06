Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
Завершился очередной игровой день отборочного турнира чемпионата мира
Вечером 6 сентября продолжилась квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В этот субботний игровой день состоялось 6 поединков.
В этот вечер победу одержала топ-сборная Англии, переиграв команду Андорры со счетом 2:0.
Криштиану Роналду и Жоау Феликс забили за Португалию по два мяча в ворота команды Армении (5:0).
Португальская команда набрала стартовые 3 очка и вышла в лидеры группы F.
Победители групп получат путевки на ЧМ-2026. Команды, занявшие вторые места, будут играть в плей-офф.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 6 сентября
16:00. Латвия – Сербия – 0:1
Гол: Душан Влахович, 12
19:00. Англия – Андорра – 2:0
Голы: Кристиан Гарсія, 25 (автогол), Деклан Райс, 67
19:00. Армения – Португалия – 0:5
Голы: Жоау Феликс, 10, 61, Криштиану Роналду, 21, 46, Жоау Канселу, 32
21:45. Австрия – Кипр – 1:0
Гол: Марсель Забитцер, 54 (пен)
21:45. Ирландия – Венгрия – 2:2
Голы: Эван Фергюсон, 49, Адам Ида, 90+3 – Барнабаш Варга, 2, Роланд Шаллай, 15
21:45. Сан-Марино – Босния и Герцеговина – 0:6
Голы: Тахирович, 21, Эдин Джеко, 70, 72, Баждар, 81, Алайбегович, 85, Муякич, 90
Турнирные таблицы
Инфографика
