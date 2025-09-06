Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 23:59 | Обновлено 07 сентября 2025, 00:09
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026

Завершился очередной игровой день отборочного турнира чемпионата мира

Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вечером 6 сентября продолжилась квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот субботний игровой день состоялось 6 поединков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этот вечер победу одержала топ-сборная Англии, переиграв команду Андорры со счетом 2:0.

Криштиану Роналду и Жоау Феликс забили за Португалию по два мяча в ворота команды Армении (5:0).

Португальская команда набрала стартовые 3 очка и вышла в лидеры группы F.

Победители групп получат путевки на ЧМ-2026. Команды, занявшие вторые места, будут играть в плей-офф.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 6 сентября

16:00. Латвия – Сербия – 0:1

Гол: Душан Влахович, 12

19:00. Англия – Андорра – 2:0

Голы: Кристиан Гарсія, 25 (автогол), Деклан Райс, 67

19:00. Армения – Португалия – 0:5

Голы: Жоау Феликс, 10, 61, Криштиану Роналду, 21, 46, Жоау Канселу, 32

21:45. Австрия – Кипр – 1:0

Гол: Марсель Забитцер, 54 (пен)

21:45. Ирландия – Венгрия – 2:2

Голы: Эван Фергюсон, 49, Адам Ида, 90+3 – Барнабаш Варга, 2, Роланд Шаллай, 15

21:45. Сан-Марино – Босния и Герцеговина – 0:6

Голы: Тахирович, 21, Эдин Джеко, 70, 72, Баждар, 81, Алайбегович, 85, Муякич, 90

Турнирные таблицы

Инфографика

Босния и Герцеговина разгромила Сан-Марино, Австрия дома обыграла Кипр
7 из 140 голов Роналду в составе сборной Португалии были забиты Армении
Ирландия вырвала ничью у Венгрии на 90+3-й в отборе к ЧМ, отыгравшись с 0:2
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
