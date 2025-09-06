В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
«Горняки» рассматривают иск против УАФ
Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.
Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, бывший клуб Михаила «Шахтер» готовит судебный иск против УАФ, если подтвердится, что запрещенные препараты Михаил получил в лагере сборной Украины.
«Горняки» аргументируют это тем, что из-за дисквалификации не смогут дополучить за украинца от «Челси» дополнительные 30 миллионов евро в виде бонусов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей Ковалев разобрал эпизод со вторым голом французов
Карлос в трех сетах разобрался с Новаком в полуфинале мейджора в Нью-Йорке
Треба ще ахметці нагадати ,як Венедиктова в 22 році до 200 справ мала на нього відкрити ,нехай приїжджає в Україну ,ми скучили !
13 сентября готовьтесь Харьковчане накажут кротов! но динаме не прятацца до вас тоже очередь дойдет 4 октября!
"Шевченко, скорее всего, и давал разрешение колоть Мудрику эти стволовые клетки, поскольку сам Андрей Николаевич пользуется ими для омоложения своего возраста".
Также было сказано, что, несмотря на проживание Мудрика и Шевченко в Лондоне, они ни разу не пересекались и не выходили на связь по этому делу.
Скоріш за все є питання до гравця у Челсі в суді, а він перейшов з Шахтаря.
Шахтар подаючи в суд на УАФ відсрочить виплати Челсі іабо відповідальність. Хто ж не знає схем Ріната Леонідовича... Укртелеком, Готель на андріївському. Обіцяй , але не виконуй і йди в суд. а там все порішають. правда портнова вже немає... ну але справа ж його не померла
Судовий позов буде ? чи так розберуться.... Бо офіційний сайт Шахтаря ж такого не писав....
Ну а якщо бурбас правду говорить, то вдумайтесь:
рінат леонідович хоче з наших податків 30 млн недоотриманих за мудрика?
як вам таке панове?
і не бачити ШД чемпіонства УПЛ років 3-4.
Пусть с Шевы стягуют за моральный ущерб и потерянную карьеру Мудрика