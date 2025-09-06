В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.

Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, бывший клуб Михаила «Шахтер» готовит судебный иск против УАФ, если подтвердится, что запрещенные препараты Михаил получил в лагере сборной Украины.

«Горняки» аргументируют это тем, что из-за дисквалификации не смогут дополучить за украинца от «Челси» дополнительные 30 миллионов евро в виде бонусов.