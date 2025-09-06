Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
Англия
06 сентября 2025, 23:07 | Обновлено 06 сентября 2025, 23:54
3336
16

В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика

«Горняки» рассматривают иск против УАФ

06 сентября 2025, 23:07 | Обновлено 06 сентября 2025, 23:54
3336
16
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.

Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, бывший клуб Михаила «Шахтер» готовит судебный иск против УАФ, если подтвердится, что запрещенные препараты Михаил получил в лагере сборной Украины.

«Горняки» аргументируют это тем, что из-за дисквалификации не смогут дополучить за украинца от «Челси» дополнительные 30 миллионов евро в виде бонусов.

По теме:
ФОТО. Жену тренера Шахтера заметили с кольцом за 3 миллиона на пальце
Его хочет Шахтер. Челси давал за бразильца 24 млн, потом передумал
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
дисквалификация чемпионат Англии по футболу суд Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Лига чемпионов Украинская ассоциация футбола Шахтер Донецк
Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок Шахтера рассказал, чем для Забарного обернется гол Мбаппе
Футбол | 06 сентября 2025, 19:28 12
Экс-игрок Шахтера рассказал, чем для Забарного обернется гол Мбаппе
Экс-игрок Шахтера рассказал, чем для Забарного обернется гол Мбаппе

Сергей Ковалев разобрал эпизод со вторым голом французов

Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
Теннис | 06 сентября 2025, 00:45 6
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025

Карлос в трех сетах разобрался с Новаком в полуфинале мейджора в Нью-Йорке

ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
Футбол | 06.09.2025, 00:07
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
Футбол | 06.09.2025, 23:59
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футбол | 06.09.2025, 05:24
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Комментарии 16
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
УАФ тоже может подать в суд на Мудрыка.
Ответить
+6
samird
А як же корова? Її не будуть залучати в якості співвідповідача? Чи вона третя особа без самостійних вимог?
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
бумбокс
О як гарно ,ахметці грошей мало ,не наївся 70 млн ,бонуси і так би не отримав,(який з мудрика володар золотого мяча) то давай в української держави заберу .Інтересно, ринатка ,ти там вже бамбаські свої заводи в кацапів відсудив. )
 Треба ще ахметці нагадати ,як Венедиктова в 22 році до 200 справ мала на нього відкрити ,нехай приїжджає в Україну ,ми скучили !
Ответить
+3
Kh
совсем афигел ахметушка вслед за суркисом. ишь ты вздумал против нашей национальной асоциацыи судицца...
13 сентября готовьтесь Харьковчане накажут кротов! но динаме не прятацца до вас тоже очередь дойдет 4 октября!
Ответить
+2
Андрій Шевченко
Падли днонецькі, самі жруть допінг від срні до рибкі, а винна збірна
Ответить
+2
Dynamo1927
Инсайдер Бурбас
"Шевченко, скорее всего, и давал разрешение колоть Мудрику эти стволовые клетки, поскольку сам Андрей Николаевич пользуется ими для омоложения своего возраста".
Также было сказано, что, несмотря на проживание Мудрика и Шевченко в Лондоне, они ни разу не пересекались и не выходили на связь по этому делу.
Ответить
0
avk2307
 Я думаю що Шахтар і 70 млн не отримав. Частину так. А повну суму не отримав.
Скоріш за все є питання до гравця у Челсі в суді, а він перейшов з Шахтаря.  
Шахтар подаючи в суд на УАФ відсрочить виплати Челсі іабо відповідальність. Хто ж не знає схем Ріната Леонідовича... Укртелеком, Готель  на андріївському. Обіцяй , але не виконуй і йди в суд. а там все порішають. правда портнова вже немає... ну але справа ж його не померла
Ответить
0
avk2307
Ну а по хорошему, це ж  наклеп бурбаса на УАФ. Цікаво як УАФ відреагує....
Судовий позов буде ? чи так розберуться.... Бо офіційний сайт Шахтаря ж такого не писав....
Ну а якщо бурбас правду говорить, то вдумайтесь:
рінат леонідович хоче з наших податків 30 млн недоотриманих за мудрика?
як вам таке панове?
Ответить
-1
Александр Шевченко
Да подавайте. Чемпионство теперь точно не видать будет и кротов в сборной тоже не будет. А собственно витрины для продажи кроты лишаться
Ответить
-1
Burevestnik
подадуть позов проти УАФ 
і не бачити ШД чемпіонства УПЛ років 3-4.
Ответить
-1
Потужно Пафосный
Всем давно известно, что это Коля амулет десяточка и короваев подставили Мишу
Ответить
-4
Alexander Киев
Шевченко в шоці 😳 ось це справ накрутила федерація 🤨
Ответить
-4
Потужно Пафосный
Пафосных крыс Колю амулета и Короваева на кукан☝️
Ответить
-5
Trishovich
Шева дал ему то что колит сам 
Пусть с Шевы стягуют за моральный ущерб и потерянную карьеру Мудрика 
Ответить
-9
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
05.09.2025, 15:32 9
Футбол
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
05.09.2025, 07:39 3
Футбол
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
06.09.2025, 07:30 47
Футбол
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
05.09.2025, 05:44 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 51
Футбол
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
05.09.2025, 05:06 2
Бокс
Паркер оценил скандальный поступок Усика, который заставил задуматься WBO
Паркер оценил скандальный поступок Усика, который заставил задуматься WBO
05.09.2025, 02:34
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем