У Тухеля все под контролем. Англия выиграла очередной матч отбора ЧМ-2026

Сборная Англии в рамках 4-го тура отбора ЧМ-2026 в группе K на своем поле обыграла сборную Андорры со счетом 2:0. Гол забил Деклан Райс, а у соперника автоголом отметился Гарсия.

Английская национальная команда после четырех встреч набрала 12 очков, забила 8 голов и не пропустила ни одного мяча.

В группе также представлены Сербия, Албания и Латвия.

Отбор ЧМ-2026. Группа K

Англия – Андорра 2:0

Голы: Гарсия, 25 (в свои ворота), Райс, 67

Англия: Пикфорд, Джеймс (Ливраменто, 69), Гехи (Конса, 76), Берн, Льюис-Скелли, Андерсон, Райс (Роджерс, 69), Эзе (Гиббс-Уайт, 78), Рэшфорд (Гордон, 68), Мадуэке, Кейн

1. Англия – 12

2. Сербия – 7

3. Албания – 5

4. Латвия – 4

5. Андорра – 0