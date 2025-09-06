У Тухеля все под контролем. Англия выиграла очередной матч отбора ЧМ-2026
Четвертая победа в группе
Сборная Англии в рамках 4-го тура отбора ЧМ-2026 в группе K на своем поле обыграла сборную Андорры со счетом 2:0. Гол забил Деклан Райс, а у соперника автоголом отметился Гарсия.
Английская национальная команда после четырех встреч набрала 12 очков, забила 8 голов и не пропустила ни одного мяча.
В группе также представлены Сербия, Албания и Латвия.
Отбор ЧМ-2026. Группа K
Англия – Андорра 2:0
Голы: Гарсия, 25 (в свои ворота), Райс, 67
Англия: Пикфорд, Джеймс (Ливраменто, 69), Гехи (Конса, 76), Берн, Льюис-Скелли, Андерсон, Райс (Роджерс, 69), Эзе (Гиббс-Уайт, 78), Рэшфорд (Гордон, 68), Мадуэке, Кейн
1. Англия – 12
2. Сербия – 7
3. Албания – 5
4. Латвия – 4
5. Андорра – 0
