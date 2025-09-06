Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. У Тухеля все под контролем. Англия выиграла очередной матч отбора ЧМ-2026
ЧМ. Квалификация. Европа
Англия
06.09.2025 19:00 – FT 2 : 0
Андорра
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 20:58 | Обновлено 06 сентября 2025, 21:07
Четвертая победа в группе

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Англии в рамках 4-го тура отбора ЧМ-2026 в группе K на своем поле обыграла сборную Андорры со счетом 2:0. Гол забил Деклан Райс, а у соперника автоголом отметился Гарсия.

Английская национальная команда после четырех встреч набрала 12 очков, забила 8 голов и не пропустила ни одного мяча.

В группе также представлены Сербия, Албания и Латвия.

Отбор ЧМ-2026. Группа K

Англия – Андорра 2:0
Голы: Гарсия, 25 (в свои ворота), Райс, 67

Англия: Пикфорд, Джеймс (Ливраменто, 69), Гехи (Конса, 76), Берн, Льюис-Скелли, Андерсон, Райс (Роджерс, 69), Эзе (Гиббс-Уайт, 78), Рэшфорд (Гордон, 68), Мадуэке, Кейн

1. Англия – 12
2. Сербия – 7
3. Албания – 5
4. Латвия – 4
5. Андорра – 0

сборная Англии по футболу сборная Андорры по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
