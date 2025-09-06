Чемпионат мира06 сентября 2025, 09:33 |
Англия – Андорра. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 6 сентября в 19:00 по Киеву
6 сентября сборная Англии проведет матч отбора на чемпионат мира 2026 против команды Андорры.
Встреча состоится на стадионе Вилла Парк в английском городе Бирмингем. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Англия в отборе на ЧМ-2026 провела уже три матча и набрала девять очков, Андорра успела проиграть четыре поединка.
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
Англия – АндорраСмотреть трансляцию
