6 сентября сборная Англии проведет матч отбора на чемпионат мира 2026 против команды Андорры.

Встреча состоится на стадионе Вилла Парк в английском городе Бирмингем. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Англия в отборе на ЧМ-2026 провела уже три матча и набрала девять очков, Андорра успела проиграть четыре поединка.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Англия – Андорра. Смотреть онлайн. LIVE трансляция