Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Англия – Андорра. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЧМ. Квалификация. Европа
Англия
06.09.2025 19:00 - : -
Андорра
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 09:33
Англия – Андорра. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 6 сентября в 19:00 по Киеву

Images/Global Images Ukraine. Сборная Англии

6 сентября сборная Англии проведет матч отбора на чемпионат мира 2026 против команды Андорры.

Встреча состоится на стадионе Вилла Парк в английском городе Бирмингем. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Англия в отборе на ЧМ-2026 провела уже три матча и набрала девять очков, Андорра успела проиграть четыре поединка.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Англия – Андорра
сборная Англии по футболу сборная Андорры по футболу смотреть онлайн ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
