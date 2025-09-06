Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Англия
06.09.2025 19:00 - : -
Андорра
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 12:21 |
Поединок состоится 6 сентября и начнется в 19:00 по Киеву

6 сентября на Вилла Парк пройдет матч отбора на чемпионат мира-2026 в Европе, в котором сыграют национальные сборные Англии и Андорры.

Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Англия

Команда на обоих последних Евро добиралась до финала. Вот только дважды в решающих матчах там проигрывали соперникам. И после неудачи с Испанией прошлым летом Саутгейт ушел с тренерского поста. Осенью, в Лиге Наций, играли под руководством Карсли, и задачу футболисты выполнили, выиграв группу. Но при этом уступали дома грекам, так что Ли так и остался только временным менеджером.

Полноценным наставником стал, с Нового Года, Тухель, хорошо знакомый с местным футболом. Он, очевидно, решил не отходить от подхода, что давал результат при предшественнике. Так что снова были сухие и не особенно яркие победы - 2:0 с албанцами, 3:0 с латышами. А первый поединок со скромной Андоррой, летом, выиграли за счет единственного гола Кейна в начале второго тайма.

Андорра

Сборная представляет очень небольшую страну довольно скромного экономического уровня. Совершенно не удивительно, что она - естественный и безнадежный аутсайдер европейского футбола. По сути, что-то получается в основном в Лиге Наций, где изначально все построено так, чтобы сыграть с равными по уровню. Прошлой осенью даже в том формате, в четырех поединках с Молдовой и Мальтой, набрали всего одно очко.

Не удивительно, что сейчас аутсайдер и вовсе проигрывает один матч за другим. Примечательно, что дома он дважды уступил минимально, по 0:1 с Латвией и Англией. А вот выезды приносили разгромы - что в Албании, что в Сербии, пропуская по трижды, так ничем и не отвечали.

Статистика личных встреч

Начиная с 2006-го года, стороны успели сыграть семь раз. И неизменно побеждали британцы, причем за все время ни разу не пропустив от аутсайдера пары.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут разгромной победы от подопечных Томаса Тухеля. Но с учетом того, как прагматично играет эта команда, можно поставить на то, что гости выиграют с форой +4,5 голов (коэффициент - 1,86).

