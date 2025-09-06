Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Англия – Андорра – 2:0. Автогол и Деклан Райс. Видео голов и обзор матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Англия
06.09.2025 19:00 – FT 2 : 0
Андорра
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 21:58 |
82
0

Англия – Андорра – 2:0. Автогол и Деклан Райс. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

06 сентября 2025, 21:58 |
82
0
Англия – Андорра – 2:0. Автогол и Деклан Райс. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

6 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Англии и Андорры.

Поединок прошел на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Квалификация

Группа K. 6 сентября

Англия – Андорра – 2:0

Голы: Гарсия, 25 (автогол), Райс, 67

Видеообзор матча

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Англия).
25’
ГОЛ ! Автогол забил Кристиан Гарсия (Андорра).
По теме:
Кейн вошел в топ-5 игроков сборной Англии по матчам. Статистика форварда
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «С такой игрой сборная может пролететь «мимо кассы»
Бельгия – Казахстан. Прогноз и анонс матча квалификации чемпионата мира
сборная Англии по футболу сборная Андорры по футболу ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор Деклан Райс автогол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
