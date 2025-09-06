Чемпионат мира06 сентября 2025, 21:58 |
82
0
Англия – Андорра – 2:0. Автогол и Деклан Райс. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
06 сентября 2025, 21:58 |
82
0
6 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Англии и Андорры.
Поединок прошел на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Квалификация
Группа K. 6 сентября
Англия – Андорра – 2:0
Голы: Гарсия, 25 (автогол), Райс, 67
Видеообзор матча
События матча
67’
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Англия).
25’
ГОЛ ! Автогол забил Кристиан Гарсия (Андорра).
