6 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Англии и Андорры.

Поединок прошел на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Квалификация

Группа K. 6 сентября

Англия – Андорра – 2:0

Голы: Гарсия, 25 (автогол), Райс, 67

Видеообзор матча