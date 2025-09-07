Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ТУХЕЛЬ: «2:0 с Андоррой? Сборная Англии движется в правильном направлении»
ЧМ. Квалификация. Европа
Англия
06.09.2025 19:00 – FT 2 : 0
Андорра
Англия
07 сентября 2025, 06:15 | Обновлено 07 сентября 2025, 06:30
119
0

ТУХЕЛЬ: «2:0 с Андоррой? Сборная Англии движется в правильном направлении»

Коуч английской команды поделился впечатлениями от матча квалификации ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Коуч сборной Англии Томас Тухель заявил, что он абсолютно убежден, что Англия движется в правильном направлении под его руководством, несмотря на то, что команда с трудом одержала победу над Андоррой.

Автогол Кристиана Гарсии и гол Деклана Райса обеспечили англичанам победу (2:0) в матче отбора на чемпионат мира 2026 на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме.

Бывший тренер Баварии и Челси Томас Тухель отметил:

«Мы движемся в правильном направлении. Мне еще многому нужно научиться. Международный футбол сильно отличается от клубного. Я абсолютно убежден, что мы на правильном пути. У нас три сбора очень близко друг к другу, чтобы показать, что мы создадим собственную идентичность. Посмотрим, у кого есть взаимосвязь с кем».

Это уже 4 победы в 4 официальных матчах под руководством Тухеля, хотя он также отметился домашним поражением 1:3 от Сенегала в товарищеском матче. В этих 4 победных матчах Англия забила 8 голов и не пропустила ни одного, но пока, возможно, еще не было особенно впечатляющей игры.

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Англия).
25’
ГОЛ ! Автогол забил Кристиан Гарсия (Андорра).
сборная Англии по футболу сборная Андорры по футболу Томас Тухель ЧМ-2026 по футболу пресс-конференция
Николай Степанов Источник: BBC
