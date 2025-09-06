Олейникова за 3.5 часа проиграла матч 1/2 финала турнира WTA 125 в Монтре

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 202) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Монтре, Швейцария.

В полуфинале украинка в трех напряженных сетах потерпела поражение от представительницы Латвии Дарьи Семенистой (WTA 115) за 3 часа и 30 минут.

WTA 125 Монтре. Грунт, 1/2 финала

Дарья Семенистая (Латвия) [5] – Александра Олейникова (Украина) – 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:4

Во второй партии Александра отыграла матчбол на приеме в 10-м гейме. В третьем сете, начиная с пятого гейма, ни одна из девушек не сумела взять ни одного гейма на своей подаче.

Олейникова впервые в карьере сыграла в полуфинале на соревнованиях категории WTA 125. В Монтре Александра успела одолеть Майяр Шериф, Теодору Костович и Симону Вальтерт.

Семенистая в финале поборется против победительницы противостояния Майя Хвалиньская – Андреа Ласаро Гарсия.