06 сентября 2025, 19:16 | Обновлено 06 сентября 2025, 19:42
Олейникова за 3.5 часа проиграла матч 1/2 финала турнира WTA 125 в Монтре

Александра в Швейцарии уступила Дарье Семенистой в напряженных трех сетах

06 сентября 2025, 19:16 | Обновлено 06 сентября 2025, 19:42
Олейникова за 3.5 часа проиграла матч 1/2 финала турнира WTA 125 в Монтре
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 202) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Монтре, Швейцария.

В полуфинале украинка в трех напряженных сетах потерпела поражение от представительницы Латвии Дарьи Семенистой (WTA 115) за 3 часа и 30 минут.

WTA 125 Монтре. Грунт, 1/2 финала

Дарья Семенистая (Латвия) [5] – Александра Олейникова (Украина) – 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:4

Во второй партии Александра отыграла матчбол на приеме в 10-м гейме. В третьем сете, начиная с пятого гейма, ни одна из девушек не сумела взять ни одного гейма на своей подаче.

Олейникова впервые в карьере сыграла в полуфинале на соревнованиях категории WTA 125. В Монтре Александра успела одолеть Майяр Шериф, Теодору Костович и Симону Вальтерт.

Семенистая в финале поборется против победительницы противостояния Майя Хвалиньская – Андреа Ласаро Гарсия.

Андрій Заліщук
Шкода, але боролася на рівних, всеодно молодець
Ответить
+4
Sashamar
Без перебільшення досягнення, незважаючи на поразку. Латвійка не грає WTA, тому ми за нею не дуже слідкуємо. Але на рівні ITF - челенджер в неї чимало титулів. І рівна гра Олійникової, яка в півфіналах челенджерів ще не грала дає надію.
Ответить
+3
Falko
В принципі, вже можна казати, що на ґрунті Саша грає на рівні середини 2 сотні, а то і вище, нав'язує серйозну боротьбу і навіть іноді виграє у сто початкових номерів. Тепер треба навчитися лупити сильніше )
Крім усього іншого Дашка ще й шульга, з ними завжди важкувато. Але якщо у 2 півфіналі виграє Хвалинська, яку через пів року застою на цьому турнірі знову попйорло, матимемо фінал двох ліворуких )
Ответить
+1
C.Пеклов
Боролася чудово,за турнір подяка!Але бадмінтону більш ніж треба,суперниці пристосовуються і весь час атакують а Сашуля мусить захищатися  і не завжди це виходить добре.Сподіваюся,що у Олександри буде можливість проаналізувати свою гру й зробити висновки.Бажаю успіхів на наступних турнірах!
Ответить
0
