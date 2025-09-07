Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
US Open
07 сентября 2025, 00:55 | Обновлено 07 сентября 2025, 00:58
986
4

Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025

Аманда в двух сетах потерпела поражение от первой ракетки мира в решающем поединке

07 сентября 2025, 00:55 | Обновлено 07 сентября 2025, 00:58
986
4
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко и Аманда Анисимова

Американская теннисистка Аманда Анисимова (WTA 9) не сумела завоевать трофей Открытого чемпионата США 2025.

В финале американка в двух сетах потерпела поражение от первой ракетки мира Арины Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе.

US Open 2025. Финал

Арина Соболенко [1] – Аманда Анисимова (США) [8] – 6:3, 7:6 (7:3)

Это было 10-е очное противостояние соперник. Аманда в четвертый раз уступила Арине, в частности во второй в 2025 году. На Ролан Гаррос Анисимова проиграла Соболенко в 1/8 финала, а на Уимблдоне одолела ее в полуфинале.

Соболенко защитила прошлогодний трофей в Нью-Йорке. На счету Арины теперь четыре титула на мейджорах.

Анисимова провела второй финал на турнирах Grand Slam. В середине июле американка разгромно проиграла Иге Свентек 0:6, 0:6 в решающем поединке Уимблдона.

По теме:
Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Три отыгранных матчбола. Определены чемпионы US Open 2025 в парном разряде
Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на финал US Open 2025
Аманда Анисимова Арина Соболенко US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СИННЕР: «Он тот, кто заставляет меня выходить на пределы возможностей»
Теннис | 06 сентября 2025, 17:13 0
СИННЕР: «Он тот, кто заставляет меня выходить на пределы возможностей»
СИННЕР: «Он тот, кто заставляет меня выходить на пределы возможностей»

Янник провел пресс-конференцию после выхода в финал US Open 2025

Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Футбол | 06 сентября 2025, 20:23 9
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб

На футболиста претендовал «Марсель»

Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Война | 06.09.2025, 11:03
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель
Футбол | 06.09.2025, 18:59
Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель
Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель
Экс-игрок Шахтера рассказал, чем для Забарного обернется гол Мбаппе
Футбол | 06.09.2025, 19:28
Экс-игрок Шахтера рассказал, чем для Забарного обернется гол Мбаппе
Экс-игрок Шахтера рассказал, чем для Забарного обернется гол Мбаппе
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
igor shmuylo
обратно  лошадь преживальского выграла
Ответить
+2
R1d3r
По заголовку сразу стало понятно кто победил.)
Ответить
0
Анна Савоськіна
Шкода ... 
Ответить
0
Перший Серед Рівних
Ну треба сказати що кацапка грає круто. Але по той бік корту сьогодні була трохи сильніша тенісистка.
Ответить
-1
Популярные новости
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
05.09.2025, 20:09 36
Футбол
Сафонов впервые высказался о трансфере Забарного в ПСЖ
Сафонов впервые высказался о трансфере Забарного в ПСЖ
05.09.2025, 06:12
Футбол
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
05.09.2025, 19:23 6
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
06.09.2025, 07:33 2
Бокс
Паркер оценил скандальный поступок Усика, который заставил задуматься WBO
Паркер оценил скандальный поступок Усика, который заставил задуматься WBO
05.09.2025, 02:34
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 51
Футбол
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
05.09.2025, 08:22 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем