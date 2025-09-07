Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025

Американская теннисистка Аманда Анисимова (WTA 9) не сумела завоевать трофей Открытого чемпионата США 2025.

В финале американка в двух сетах потерпела поражение от первой ракетки мира Арины Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе.

US Open 2025. Финал

Арина Соболенко [1] – Аманда Анисимова (США) [8] – 6:3, 7:6 (7:3)

Это было 10-е очное противостояние соперник. Аманда в четвертый раз уступила Арине, в частности во второй в 2025 году. На Ролан Гаррос Анисимова проиграла Соболенко в 1/8 финала, а на Уимблдоне одолела ее в полуфинале.

Соболенко защитила прошлогодний трофей в Нью-Йорке. На счету Арины теперь четыре титула на мейджорах.

Анисимова провела второй финал на турнирах Grand Slam. В середине июле американка разгромно проиграла Иге Свентек 0:6, 0:6 в решающем поединке Уимблдона.